Artistes auteurs en colère : littérature et productivité sont incompatibles

Micro à la main, ils partagent tour à tour leur situation. Pour survivre en tant qu’artiste-auteur professionnel, ils sont beaucoup à devoir jongler entre plusieurs emplois, plusieurs statuts. « Salarié, micro entrepreneur, auteur, artiste, il faut apprendre à jongler. » Une jeune auteure-illustratrice poursuit, « on m’a poussé à prendre le statut de micro entrepreneur, mais je ne suis pas une entreprise. Je suis artiste-auteur et ce statut devrait leur suffire ».

On lui répond alors que c’est pour ça qu’ils sont réunis ici. « On se bat pour un statut, pour notre vrai statut. Parce qu’à l’heure actuelle, on existe en tant qu’artiste quand ça arrange l’administration. Depuis des années, les services se refilent les artistes-auteurs comme une patate chaude sans vraiment savoir quoi en faire, et encore aujourd’hui on nous balade. »

Pourtant les artistes-auteurs sont des gens comme les autres : « On travaille pour gagner notre vie comme le processus de création n’est pas toujours visible, ce n’est pas reconnu. Vous imaginez trouver un logement dans cette situation, croyez-moi même si vos revenus vous le permettent, sans CDI bon courage. » Alors quand on évoque la possible disparition de la MDA et de l’AGESSA au profit de l’URSSAF, un vent de panique souffle : « On est très inquiet de voir disparaître les seuls interlocuteurs compétents qui nous conseillent et nous accompagnent depuis des années. »

Les plasticiens sont également très présents lors du rassemblement. Parmi eux, Émilie Moutsis, coprésidente de la FRAP : « La création contemporaine est de plus en plus dépendante de sa rentabilité. Soumise aux financements et aux subventions, la diversité de la culture est menacée. Soit un artiste crève la dalle pour continuer à dire ce qu’il pense, soit il accepte ce qui est sans protester et gagne sa vie, c’est très paradoxal. Dans la situation actuelle on parlerait plutôt de “travailleur de l’art et de la création” que d’artiste-auteur tant les objets ont cessé d’interroger la société. »

Finalement, aux alentours de midi, la concertation est terminée et les représentants font leur apparition. Ils n’ont pas de bonnes nouvelles et pourtant personne ne semble surpris. Le statut d’auteur se dégrade depuis plus de 10 ans, une réforme avait été entamée en 2013 puis s’est arrêtée alors que « les choses avançaient bien ». La réunion de ce 21 juin était très attendue et devait permettre aux artistes-auteurs de faire part de leurs revendications concrètes. Mais plutôt que d’offrir une véritable concertation, les voilà face à une présentation.



« Quand une concertation commence par un PowerPoint, on comprend que les choses ne vont pas se passer pas comme prévu. Et ce qui ressort de tout ça ? Un véritable espoir déçu » s’accordent Samantha Bailly, présidente de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et Sophie Dieuaide, auteure jeunesse et chartiste.