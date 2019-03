Assassinat de Jamal Khashoggi : rembourser l'argent sali de l'Arabie saoudite

401(K) 2012, CC BY SA 2.0

De ces amitiés que l'on regrette

Un meurtre encore inexpliqué ?

Basée en Californie, l’Endeavor Talent Agency a été fondée en mars 1995. Elle avait par le passé reçu la coquette somme de 400 millions $, émanant de l’Arabie saoudite : un investissement bienvenu à l’époque. Mais cet argent, souillé par le sang du journaliste tué, commençait à peser lourd.On apprend ainsi qu’Ari Emanuel, propriétaire de l’agence, vient de racheter l’ensemble de l’investissement réalisé par l’Arabie saoudite. Pour dénoncer le meurtre de Jamal Khashoggi.Tout remonte à une soirée organisée au printemps 2018 : plusieurs sommités et chefs d’entreprise comme Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, ou le directeur général de Disney, Robert A. Iger, et même l’ex-star de la NBA, Kobe Bryant, s’y retrouvaient. La soirée, donnée à Hollywood pour le prince héritier, était des plus savoureuses raconte-t-on.Dans les coulisses, Endeavor négociait un contrat de 400 millions $, versé par le fonds d’investissement du gouvernement saoudien. D’un côté, l’agence voyait sa croissance largement financée, de l’autre, l’Arabie saoudite diversifiait ses participations dans des secteurs culturels. À savoir le mannequinat, la production audiovisuelle (télé et cinéma) ou encore le sport et l’événementiel.Ce que l’on sait à cette heure, c’est que le prince héritier s’était efforcé, par ces différents investissements, de transformer la dépendance de son royaume, liée à la vente de pétrole. Il avait d’ailleurs rencontré une foule de personnalités politiques, de chefs d’entreprises et de célébrités au cours de son voyage en 2018 aux États-Unis. Nombre d’entre eux l’avaient alors accueilli comme un partenaire commercial sérieux et une personnalité novatrice au Moyen-Orient.Sauf qu’un an à peine plus tard, les relations sont tendues, du fait de cet assassinat.Les détails n’ont pas été dévoilés, mais plusieurs investisseurs auraient donné un coup de pouce à Ari Emanuel pour l’aider à rembourser cet investissement. Inquiet de la réaction que les Saoudiens pourraient avoir, il aurait commencé à voyager avec des gardes du corps.À cette heure, l’enquête n’a toujours pas été résolue : 36 pays viennent de demander à l’ONU d’intervenir, pour que l’affaire soit rapidement et efficacement réglée. De son côté, l’Arabie saoudite dénonce une ingérence et une attaque à sa souveraineté, sous couvert de défense des droits humains.via New York Times