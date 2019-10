Assez parlé d'Agessa : pour les artistes-auteurs, c'est “AGISSEZ”

pixabya licence



En finir avec l'immobilisme ambiant

Une gouvernance à définir pour de bon

« Nous nous opposons à la nomination ministérielle des membres du Conseil d’administration de l’Agessa, règle actuellement appliquée », indique la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, dans un communiqué. Et d’ajouter : « Nous réclamons la création immédiate d’un comité de pilotage relatif à la gouvernance de l’Agessa. »L’objectif, ouvertement affiché par le courrier, est d’aboutir à l’organisation d’élections, au sein des organisations pour constituer le Conseil d’administration dans un délai de 1 an.C’est le second courrier que reçoivent les deux ministères, après une série de réunion et de tentative de concertations, peu fructueuses. « La protection sociale des artistes-auteurs est naturellement un enjeu majeur pour les artistes-auteurs eux-mêmes. Une protection sociale ne peut fonctionner correctement sans le contrôle des représentants légitimes de ses bénéficiaires », insistent les signataires.Ils refusent par ailleurs que les nominations ministérielles règlent la question des membres du conseil d’administration. En effet, rien ne s’opposerait à ce que les représentants des artistes-auteurs puissent siéger.« Si nous pouvons comprendre que le gouvernement se soit prioritairement fixé comme objectif de résoudre les problèmes de recouvrement et de droits sociaux attachés, l’heure est maintenant venue de clarifier les compétences et la gouvernance de notre futur organisme social agréé, dont les statuts doivent être sans équivoque et exempts des insécurités juridiques du passé », peut-on lire.Avec la perspective de mettre en place un Comité de pilotage, que présiderait Fabrice Benkimoun, en charge de la réforme du régime social pour la rue de Valois.Ce Comité aura à débattre de l’ensemble des questions relatives à la gouvernance de notre protection sociale, selon un calendrier resserré et prévu d’avance par thème, notamment :‒ rôle du conseil d’administration de la protection sociale des artistes-auteurs ;‒ rôle de l’organisme social agréé de la protection sociale des artistes-auteurs ;‒ composition du conseil d’administration de la protection sociale des artistes-auteurs ;‒ élection des membres du conseil d’administration ayant voix délibérative : conception (électorat, éligibilité, mode de scrutin) et organisation des élections.Une sortie de crise ? Tout le monde l’espère…On retrouve comme signataires du courrier :AdaBD — Association des auteurs de bandes dessinéesCAAP —Comité pluridisciplinaire des artistes-auteursEAT — Écrivains associés du théâtreLa Charte des auteurs et illustrateurs jeunesseGuilde française des scénaristesLigue des Auteurs ProfessionnelsSELF - Syndicat des Ecrivains de Langue FrançaiseSéquence 7SMdA CFDT - Syndicat Solidarité Maison des Artistes CFDTSNAA FO —Syndicat National des Artistes-Auteurs FOSNAP CGT - Syndicat National des Artistes Plasticiens CGTSNP - Syndicat National des PhotographesSNSP —Syndicat National des Sculpteurs et PlasticiensUNPI — Union Nationale des Peintres Illustrateurs