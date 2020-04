Assurer l'accès aux livres dans les prisons, en période de confinement

Le Centre pénitentiaire sud-francilien (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

un auxi-bibliothécaire en activité, pour accompagner l’offre de lecture,

des prêts en nombre suffisant ou des durées de prêt allongées,

au retour des livres, une « désinfection » systématique de tous les livres ; même si la désinfection n’est habituellement pas possible en détention, la situation actuelle l’impose.

La commission AccessibilitéS de l'ABF se préoccupe, comme son nom l'indique, de l'accès aux livres et à la culture de tous les publics dits empêchés, car en situation de handicap, d’illettrisme, en établissements de santé et médicaux sociaux ou encore incarcérés.Sur son blog, la commission s'est livrée à un recensement des initiatives en place depuis le début du confinement pour permettre aux personnes sous la main de la justice de bénéficier d'un accès à la culture, malgré l'isolement renforcé. Bibliothèque ambulante, chariot de livres, rendez-vous individuels avec des bibliothécaires ou encore diffusion de contenus vidéo sur le réseau interne des établissements pénitentiaires font partie des propositions.La commission incite aussi à la diffusion de lectures à voix haute, via les canaux internes, ou encore au prêt de liseuses, chargées en textes récents.Par ailleurs, elle préconise :Le blog de la commission est accessible à cette adresse