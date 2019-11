Astérix, 60 ans : les irréductibles Gaulois envahissent votre boîte aux lettres !

Pour célébrer les 60 ans de la mythique série d’Uderzo et Goscinny, ainsi que les 30 ans du Parc Astérix, La Poste se met aux couleurs des personnages, pour le plus grand plaisir des fans et des collectionneurs.Toute une gamme de produits aux couleurs de ces héros intemporels est désormais proposée : timbres à imprimer, carnets de timbres, enveloppes pré-affranchies, colis, une large série d’affranchissements vous attend!Idéfix pourra ainsi prendre en charge la bonne destination d’une lettre suivie préaffranchie en édition limitée, que vous soyez en vacances au milieu des menhirs, ou perdu dans les rues de Lutèce.Depuis votre irreductible village, vous pourrez expédier des nouvelles vers toute la Gaule, grâce aux deux formats de Colissimo (pochette souple et boite) et envoyer vos galantines de sanglier et autres confitures de langues d’alouettes.Et comme Panoramix éduquant tous les druides de l’Empire romain et partageant le secret de sa potion, vous aurez le choix concernant les timbres. Bien évidemment, pour un tel anniversaire, Astérix méritait un timbre exclusif en édition limitée ! Et tous les membres du village armoricain sont aussi là dans un carnet de timbres à leur effigie Enfin, vous pourrez aussi graver dans la pierre, pardon, imprimer, toute une gamme de timbres ; personnages emblématiques, gamme vintage, timbres à colorier (oui vous pourrez décider de la couleur des braies d’Obelix !), mais aussi des timbres inédits pour les fêtes diverses et variées du calendrier gaulois.Tous les produits sont disponibles depuis le 16 septembre à cette adresse. En partenariat avec La Poste.