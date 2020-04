Astérix et les irréductibles Gaulois divertissent toute la famille

Pendant le confinement, les initiatives des éditeurs se multiplient afin d’occuper petits et grands. Et les éditions Albert-René n’échappent pas à la règle. Ce mercredi 1er avril, la maison a annoncé le lancement du magazine Irréductibles avec Astérix. Au programme, de la bande dessinée, évidemment, mais aussi des jeux et plein d’autres activités pour égayer vos journées.





« Au village d’Astérix comme partout, le mot d’ordre est clair : restez chez vous pour vaincre le virus et protéger les plus fragiles ! Mais il n’est pas dit que cela empêchera nos Gaulois préférés, décidément irréductibles à la morosité, de s’amuser, et de vous amuser ! »



Pour cela, les éditions Albert-René ont décidé de lancer un hebdomadaire entièrement numérique à télécharger gratuitement, et ce, jusqu’à la fin du confinement. Le premier numéro de Irréductibles avec Astérix a été publié ce mercredi 1er avril.



Ce webzine de 28 pages est composé de jeux en tout genre, de coloriages et de bandes dessinées. Sélectionnés cette semaine, des extraits d’album qui vont feront pour sûr voyager de votre canapé. Partez à la découverte de l’Égypte, pays de Numérobis, de la Bretagne avec Jolitorax, de l’Hispanie ou encore de l’Helvétie.



Ce premier numéro rend également hommage à Albert Uderzo, cocréateur d'Astérix, qui s'est éteint le 24 mars dernier.

À défaut de pouvoir retrouver ses amis de tout le Monde connu, eux-mêmes confinés dans leurs villages respectifs, vous verrez qu’Astérix échange avec eux par pigeons voyageurs des messages d’amitié. Au fil des pages de ce magazine, vous découvrirez le message de Falbala à Obélix, mais aussi des nouvelles de Pépé le petit Ibère, Numérobis l’Égyptien, ou encore Jolitorax le Breton et Petisuix l’Helvète qui vous montreront que le confinement, dans la Tour de Londinium ou dans un coffre de banque, peut même être une bonne occasion de continuer à rendre fous les Romains !