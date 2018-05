Astro Boy, robot star d’Osamu Tezuka, bat des records

qui proposait entre autres une planche originale du manga Astro Boy. L’œuvre d’Osamu Tezuka a battu des records, et pour cause.

Numérotée 447, la planche originale d’une des œuvres majeures d’Osamu Tezuka datant de la fin des années 50 a battu le record mondial pour une œuvre de l’artiste vendue aux enchères. En effet, pour la première fois, une planche d’Astro Boy était mise aux enchères hors du Japon.

Et ce samedi 5 mai, elle a été adjugée à 269.400 € soit près de cinq fois la plus haute estimation — annoncée entre 40.000 et 60.000 €. Les quatre enchérisseurs, présents ou au bout du fil, se sont battus de longues minutes pour obtenir ce lot hors du commun.

Figure du manga et de la pop culture en général, Astro Boy a fait ses débuts dans l’Ambassadeur Atomu en 1951. Un an plus tard, Astro aura sa propre série : Astro le petit robot qui parait en feuilletons dans les magazines de prépublication très populaires au Japon. La planche proposée aux enchères est d’ailleurs tirée du magazine Shônen.