Atteint par le coronavirus, Luis Sepúlveda en phase de “rétablissement”

Luis Sepulveda - ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

C'est en ce début du mois de mars que nous apprenions que l'écrivain chilien Luis Sépulveda avait contracté le virus du covid-19 . L'information a été révélée par les autorités sanitaires d’Asturies, lieu de résidence du romancier.Le 29 février, ces dernières annonçaient leur premier cas de coronavirus sur leur territoire. Ce n'est que quelques jours plus tard que le nom de l'écrivain âgé de 70 ans a été dévoilé.Lui et sa femme, qui présentait elle aussi quelques symptômes de l’infection, ont ainsi été transférés à l’Hôpital universitaire central des Asturies, situé à Oviedo, capitale de la région.Depuis l’hospitalisation de l’écrivain, plusieurs rumeurs ont circulé qui prétendaient que Luis Sépulveda était plongé dans le coma suite à des complications.Sa femme s’est empressée de démentir les faits hier, mercredi 11 mars, auprès de 24horas . Elle précise que son époux est actuellement sous sédation et assure que son état reste stable.« C’est absolument faux. Il a été sous sédation sur ordonnance, jamais dans le coma », a-t-elle en effet affirmé au média d'information. Avant d’expliquer que son mari était actuellement en phase de rétablissement, et que l'infection pulmonaire ne concernait plus que l'un de ses deux poumons.