Attendre un fantôme, deuxième roman de la réalisatrice Stéphanie Kalfon

© Francesca Mantovani/Joëlle Losfeld

© Francesca Mantovani/Joëlle Losfeld







[à paraître 29/08] Stéphanie Kalfon – Attendre un fantôme – Joëlle Losfeld – 9782072844898 – 20 €

Tel des poupées russes, chaque membre de la famille de Kate semble en cacher un autre, ou se cacher derrière un autre, les histoires des autres venant hanter la mémoire des uns.Ce deuxième roman de Stéphanie Kalfon explore les relations qui lient une famille où il fait bon se taire. La violence rôde partout, mais on ne la voit pas. Si elle est ici dangereuse, c’est qu’elle passe par le banal, par les mots ; voilà son déguisement, sa petite excuse, la main tendue d’une mère affirmant porter secours alors qu’elle étouffe.Kate va suivre les fantômes qui mènent à la possibilité de vivre encore. En affrontant l’emprise de sa mère, en la mettant à jour, elle parvient à faire sauter un à un les rouages mécaniques de la violence. Pour cela il lui faut cesser d’attendre — d’attendre un fantôme —, pour prendre le risque d’exister.Lauréate en 2007 de la bourse Scénariste TV décernée par la Fondation Lagardère, Stéphanie Kalfon est scénariste, romancière et réalisatrice. Elle a notamment travaillé pour la série Vénus et Apollon diffusée sur Arte. Son premier roman, Les parapluies d’Erik Satie (Éditions Joëlle Losfeld, 2017), a reçu le premier Prix Littéraire des Musiciens en 2018.Avec Emma de Caunes et Philippe Rebbot, elle avait réalisé en 2015 Super triste :