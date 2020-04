Attestations de sortie, devoirs des enfants : le prix des imprimantes flambe

Charlotte Henard, CC BY SA 2.0







Les auteurs partaient d’une bonne intention : en offrant des centaines de dessins en noir et blanc à imprimer et colorier, l’idée était avant tout de proposer de quoi occuper les enfants. Certains avaient tout de même anticipé le coup, en indiquant qu’il était aussi possible de recopier les modèles de dessins à la main.Or, note l’association, « le prix des imprimantes jet d’encre et des lasers grand public a grimpé de 13 % ces deux dernières semaines. Cette hausse est loin d’être anodine. Tout d’abord parce que ce chiffre de 13 % correspond à la moyenne des augmentations, et non pas à celle des prix ».Des hausses surtout constatées sur les marketplaces, d’ailleurs, mais qui étonnent : d’ordinaire, les prix sont stables, souligne UFC-Que Choisir. Diagramme à l’appui :Évidemment, les circonstances sont propices à cette flambée : les foyers s’équipent, note l’association, pour imprimer leurs attestations, certes, ou bien les devoirs des enfants. En outre, l’analyse réalisée « montre que dans le même temps, le nombre de références d’imprimantes disponibles sur les sites marchands a baissé de manière vertigineuse : -42 % par rapport à la veille du confinement ».Et de conclure, en listant une série d’exemples de modèles revus à la hausse : « Si elles ne sont pas illégales, les prix étant libres, de telles pratiques n’ont rien de reluisant en cette période compliquée. »