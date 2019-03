Atwood, Frazier, Waters : Hachette Essentials, des classiques modernes

Hachette Essentials sera composé d'ouvrages de fiction et de non-fiction publiés depuis 1950. L'éditeur a déclaré qu'il avait été conçu pour concurrencer des collections telles que Vintage Classics et Penguin Modern Classics.



Les 11 premiers titres seront lancés le 4 juillet avec des campagnes en Australie, Irlande, Inde et Nouvelle-Zélande, ainsi qu'en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique et en Amérique. D'autres titres sont prévus pour 2020.



Voici la liste des premiers titres :



Schindler’s Ark de Thomas Keneally

The Blind Assassin de Margaret Atwood

A Visit from the Goon Squad de Jennifer Egan

Cold Mountain de Charles Frazier

If This is a Man / The Truce de Primo Levi

Cloud Atlas de David Mitchell

Gilead de Marilynne Robinson

Me Talk Pretty One Day de David Sedaris

The Sympathiser de Viet Thanh Nguyen

The Color Purple de Alice Walker

Fingersmith de Sarah Waters



« Ce fut un plaisir de travailler sur ce projet avec mes collègues internationaux, et avec cette liste absolument stupéfiante d’auteurs et de livres. Si vous êtes curieux, engagés, avides d'expérience et conscients des possibilités qu'offre la littérature, avec toutes ses questions, ses complexités, ses défis et ses provocations, ses terreurs et ses joies, ces livres sont pour vous. Ils vous feront sentir le monde et vous feront réfléchir. Ils pourraient bien changer votre vie », a déclaré Justin Ratcliffe, directeur général de Hachette Australia.

Via The Bookseller