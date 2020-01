Au Caire, le salon du livre s'ouvre sur l'exclusion d'un éditeur... en prison

L'intervention du président, dernière chance

Le salon évoque des raisons de sécurité, pour justifier ce qui est avant tout un acte de censure. Khaled Lotfy, emprisonné en Égypte pour avoir publié un livre trop politique, écope d’une double peine. Sa maison n’a pas été autorisée à exposer dans le plus grand événement littéraire du pays, initié en 1969.La décision des organisateurs fut communiquée en décembre dernier et une nouvelle fois, l’Association internationale des éditeurs donne de la voix. L’AIE a pris contact avec la manifestation début janvier pour tenter d’inverser la donne. Au contraire : par solidarité vis-à-vis de l’éditeur, il aurait fallu que sa maison trouve une place.Rappelons que Khaled Lotfy a écopé de cinq années d’emprisonnement pour la diffusion du livre d’un écrivain israélien, Uri Bar-Joseph. Originellement publié en anglais sous le titre The Angel : The Egyptian Spy Who Saved Israel. Ce dernier tourne autour d’Ashraf Marwan, gendre de Gamal Abdel Nasser, homme d’État égyptien, et second président de la République de 1956 à 1970.Sous le nom de code The Angel, il aurait alors fait de l’Égypte un livre ouvert pour Israël — notamment en alertant les services secrets de l’attaque égypto-syrienne, qui initia la guerre du Kippour.Le frère de l’éditeur avait d’ailleurs jeté l’éponge : « Il n’y a plus d’autres recours à part la grâce présidentielle. » Et pour cause : le dernier recours a été rejeté. Alors que s’ouvre aujourd’hui, jusqu’au 4 février, un événement phare pour les professionnels égyptiens, l’absence de Khaled Lotfy pèse lourd.Kristenn Einarsson, président du comité de la liberté de publier de l’AIE déplore « que la Foire internationale diu livre du Caire ne soit pas en mesure d’apporter son soutien ». Et ce, simplement « en offrant un stand à sa maison d’édition lors de la manifestation ».Et d’ajouter : « Je réitère mon appel au président Abdel Fattah al-Sissi de lui accorder la grâce présidentielle. Et j’encourage les éditeurs et libraires du monde entier à afficher leur soutien à Khaled. »On peut retrouver les témoignages depuis les réseaux avec le hashtag #Free_Khaled_Lotfy Tanmia est une maison lancée en 2011, qui propose un certain nombre d’auteurs de renom, tant en traduction qu’issus du monde arabe.