Au cas où vous auriez encore des doutes sur l'absurdité de ce monde...

couverture, détail



Tant il est vrai que notre société semble prêter le flanc aux plus invraisemblables commentaires, voici que Gingold & Martin s’offrent le luxe de le souligner. En gras. Leur anthologie des titres les plus promis à un bel avenir sur les réseaux sociaux pour leur incongruité — voire, pire, l’absurdité de ce qu’ils reflètent — s’avance à pas feutrés.Les comparses sont connus des services de la Brigade des Flagrants Délires (pardon, M. Desproges…) : le premier a fondé le site À juste titre, le second a fondé la maison en cause dans cette affaire.« Reflets d’une société absurde, drôle, malade, sensible, dérisoire, ces titres frisent la poésie, et brossent le portrait de notre époque, de son quotidien et de ses excès », indique la maison.Et de toute évidence, force est de constater qu’on ne peut pas lui donner tort. En voici une douce infusion, à mettre entre toutes les mains, dès ce 14 novembre. Pour rire, pour pleurer, pour se lamenter ou s'extasier... vivement le 2020.Gingold & Martin – Le tout va bien 2019 — Le tropide – 9782370552174 – 9 €