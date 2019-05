Au croisement de l'Intelligence artificielle et du management

LIA est considérée comme un facteur de progrès et de développement, mais on lui prête souvent un visage peu avenant, menaçant les emplois, l'équilibre de nos sociétés et l'avenir de l'humanité. Son développement relèvera des pouvoirs publics qui interviendront sur sa promotion et sa régulation, ainsi que des usages qui amèneront les consommateurs à accepter ou à refuser de modifier leur comportement en fonction de l'intérêt et du confort apportés par l'IA.Son objectif est de sensibiliser les décideurs en leur procurant des bases suffisantes pour qu’ils puissent se familiariser avec les sujets inhérents à l’Intelligence Artificielle et aient envie d’aller plus loin.Or, leur position dans l’entreprise va mécaniquement les amener à diriger des équipes techniques ou à participer à de grands projets IA. La connaissance et la maîtrise de ces technologies nouvelles est un pré-requis indispensable pour construire une Intelligence Artificielle maîtrisée.Dominique Monera dirige depuis 2018 l’IA ACADEMIE, premier centre de formation en Intelligence Artificielle à destination des managers. L’IA ACADEMIE propose une approche pédagogique inédite ainsi qu’une réflexion poussée sur les enjeux business et humains de l’Intelligence Artificielle dédiées aux décideurs.« Les décideurs actuels ont souvent abandonné les bancs de l’école depuis une bonne vingtaine d’années, à une époque où on parlait d’Internet, du numérique, mais pas d’IA. Ni les universités, ni les écoles de commerce ou d’ingénieurs n’ont pu à l’époque délivrer le savoir indispensable qui permet d’affronter ce tsunami technologique », souligne Dominique Monera, fondateur de l’IA ACADEMIE.Et d’ajouter : « La connaissance et la maîtrise de ces technologies est aujourd’hui un prérequis indispensable si l’on veut construire une IA efficace et bienveillante. Cet ouvrage leur permet notamment de se remettre à niveau sur le sujet. »