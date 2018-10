Au fil de soi : Mother Power, pour des enfants heureux

Au fil de soi, nouvelle venue parmi les marques bien-être et développement personnel édite cet automne quatre nouveaux titres dans l’air du temps. Pratiques et accessibles, largement illustrés et très colorés, ils proposent des outils pour amener le lecteur à être acteur de son bien-être en famille, au travail et avec soi-même. Focus sur deux titres particulièrement adressés aux mamans, et aux enfants.



En partenariat avec Au fil de soi





Les mamans ont parfois besoin de retrouver l’équilibre entre boulot et vie de famille. Lorsqu’on demande à une mère comment elle se sent, elle répondra souvent : « débordée » ou « épuisée ». Les mères sont si occupées à prendre soin de tout le monde qu’elles en oublient parfois de prendre soin d’elles-mêmes. À quel moment être mère est-il devenu synonyme d’abandon de « soi »? Comment ajuster sa vie de mère à ses rêves, ses priorités et ses valeurs?

Lisa Druxman, fondatrice de FIT4MOM et experte reconnue dans le monde du fitness, de la santé et de la parentalité, a une réponse simple : pour prendre soin des autres, il faut commencer par prendre soin de soi.

En 12 chapitres à grignoter, Mother Power a été écrit pour trouver plus de temps, changer ses habitudes, trouver sa raison d’être. Des exercices à compléter, des conseils clés en main, des citations pour se motiver, des défis mensuels pour toute l’année permettront aux mamans de rire plus et se sentir moins débordées, de bouger plus (tout en courant moins), de profiter de la vie (en stressant moins), de manger mieux… Parce que derrière toutes les mamans, il y a une femme, et une force dont toute la famille profitera.

Parce que les enfants ont besoin, pour apprendre à être heureux, d’activités et d’idées ludiques et rigolotes, à faire à la maison ou à l’école, des scientifiques et experts de l’enfance proposent de découvrir les 10 clés pour une vie plus épanouie. De 6 à 12 ans, les enfants pourront ainsi découvrir que pour être heureux, il leur faut : donner, se lier, bouger, être conscients, essayer et tester, avoir des objectifs, être résilient, vivre ses émotions s’accepter et donner un sens à sa vie. ( Et même si vous avez plus de 12 ans, cela marche aussi! )

Ils pourront par exemple, fabriquer une médaille de récompense, offrir des cartes de compliment (les mamans adorent, et les papas aussi!), organiser des trophées de gentillesse… Seuls ou accompagnés, une boîte à outils complète!

Vanessa King, psychologue positive, élève de Martin Seligman, est à la tête de l’association Action for Happiness, qui soutient les initiatives qui améliorent le bien-être partout dans le monde, sous la parrainage du Dalaï Lama. C’est en compagnie de Peter Harper, psychologue clinicien, et de Val Payne, enseignante et consultante en éducation, qu’elle signe 50 activités pour un enfant heureux.





Et le petit + : dans chaque ouvrage se trouve un ruban porte-bonheur que le lecteur peut porter à son poignet.



< > 50 activités pour un enfant heureux. 50 activités pour un enfant heureux. Mother Power Mother Power

Lisa Druxman, Traduction et adaptation de Marion McGuiness - Mother Power - Au fil de soi - 9782807321441 - 21,95 €

Vanessa King, Val Payne, Peter Harper - Traduction et adaptation de Marion McGuiness, Illustrations de Celeste Aires - 50 activités pour un enfant heureux - Au fil de soi - 9782807321656 - 12,95 €