Au fil de soi : pour une vie équilibrée

Au fil de soi, nouvelle venue parmi les marques bien-être et développement personnel, édite cet automne quatre nouveaux titres dans l’air du temps. Pratiques et accessibles, largement illustrés et très colorés, ils proposent des outils pour amener le lecteur à être acteur de son bien-être en famille, au travail et avec soi-même. Focus sur deux titres particulièrement adressés aux actifs, aux hyperactifs, aux supra-actifs. Être mieux au travail, et en sortir pour se reconnecter avec la nature.

Être productif, être efficace, toujours. Si les conditions de travail, les contextes et les décors évoluent, les demandes d’une entreprise vis-à-vis d’un collaborateur restent les mêmes.

Et parfois désormais, c’est aussi gérer la cuisine commune, supporter le chien du responsable RH, ou amener le sien, interagir (ou plus si affinités) avec les collègues, rattraper une (énorme) boulette, fuir les réunions inutiles, envoyer des mails inoubliables, se mettre à l’abri de ceux qui veulent vous refiler leur boulot, pleurer (en douce), démissionner avec une suprême élégance…

Ma vie au boulot, véritable manuel ponctué de plus de 75 idées malicieuses, va vous sauver la vie : Molly Erman, rédactrice et media-planneuse, après avoir contribué au New Yorker et Vanity Fair, vous apprendra à « toujours entrer dans une pièce comme si on était le maître des lieux » !

Et comme il n’y a pas que le travail dans la vie, que, constamment connectés, vous ne prenez plus le temps de regarder le ciel, de vous poser dans l’herbe dans le coin d’herbe à côté du bureau, Un bain de nature tombe à pic.

La pleine conscience sera votre passeport pour ce voyage dans la nature. Comment être immobile, ou suivre le mouvement, observer et accepter la vie qui se déroule, trouver son chemin lors de cette expérience de (re-)connexion consciente avec la nature : ce carnet d’exploration, dans lequel vous pourrez noter vos découvertes et vos idées, propose des suggestions d’excursions « sauvages », et des exercices qui vous aideront à vous rapprocher de la nature, où que vous soyez.

Entre guide, journal intime et source d’inspiration, Un bain de nature, co-écrit par The Mindfulness Project, vous propose une véritable exploration consciente, pour tout simplement retrouver comment être soi-même, en étant pleinement ancré dans la nature.



Et le petit + : dans chaque ouvrage se trouve un ruban porte-bonheur que le lecteur peut porter à son poignet.



