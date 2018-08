Au Kenya, deux femmes se battent pour sauver trois bibliothèques

Ainsi, pour redonner un second souffle à la bibliothèque McMillan, deuxième plus ancienne bibliothèque du pays, une éditrice et une auteure se lancent dans la restauration de cette dernière ainsi que de deux autres établissements laissés à l’abandon depuis des années. C’est dans ce but qu’en 2017 elles ont créé l’association Book Bunk, afin de moderniser les monuments ainsi que leur fonds.

Dans un premier temps, elles souhaitent rénover les bibliothèques McMillan, Makadara et Kaloleni. Wanjiru Koinange, auteure, a grandi ici à Nairobi, et elle se confie à l’AFP : « Je refuse de vivre dans une ville où les enfants peuvent grandir sans jamais être entrés dans une bibliothèque. C’est le cas aujourd’hui à Nairobi. »

Elle ajoute : « Notre approche est la même pour les trois bibliothèques, mais elles seront destinées à des publics différents. » McMillan se destine à rester généraliste, Kaloleni à accueillir la littérature de jeunesse et Makadara consacrera son fonds à la littérature adolescente. D’après Angela Wachuka, éditrice, cette dernière séduit déjà 180 jeunes du quartier chaque jour.

Cette fréquentation témoigne, pour les deux femmes, de la nécessité des rénovations. La demande des habitants est forte, tant en termes d’accessibilité des ouvrages que de mise à disposition d’un lieu de calme, propice au travail. En témoigne Caren Mumba Musembi, étudiante de 20 ans : « Je suis venue pour étudier parce que c’est calme, il n’y a pas de bruit. »

La rénovation des lieux sera donc une priorité, mais ne suffira pas. À l’heure actuelle, ni les ouvrages ni les archives de journaux kenyans ne sont catalogués. De plus, McMillan contient principalement des titres du début du XXe siècle, datant d’avant l’indépendance du Kenya, en 1963. Pour l’éditrice, il est indispensable d’élargir l’offre de prêt aux auteurs africains et à la littérature contemporaine.