Au MAD : se pencher sur "la fabrique des images" par Roman Cieslewicz

Le Musée des Arts Décoratifs (MAD) consacrera, du 3 mai au 23 septembre prochain, une rétrospective à l'artiste polonais Roman Cieslewicz dont l'oeuvre, protéiforme – affiches, publicité, photomontages, édition, illustrations –, continue d'influencer et d'inspirer dessinateurs et graphistes d'aujourd'hui. Au travers de 700 pièces, il s'agira de retracer « la fabrique des images ».



Roman Cieslewicz, Mona Tse-Tung (détail), 1976

Photomontage, Collection MACVAL Musée d’art contemporain du Val-de-Marne © Adagp, Paris 2018 / Photo : Claude Gaspari





« J’ai toujours aimé les images qui ont un impact dans la rue. Les arts graphiques et moi, ça a toujours fait "tilt" » explique Roman Cieslewicz (1930-1996) à Margo Rouard, commissaire de l’exposition Roman Cieslewicz au Centre Pompidou, en 1993. La première exposition de l'artiste a pourtant eu lieu au MAD en 1972.



Retour au sources donc, pour cette nouvelle rétrospective consacrée au graphiste polonais. Roman Cieslewicz est formé à l'école des Beaux-Arts de Cracovie, dont il sort diplômé en 1955. Acteur important de l'Ecole de l'Affiche polonaise, il en renouvelle le genre et le rôle. Son influence et sa notoriété dépassent vite les frontières. Mais c'est le contexte politique compliqué, ainsi que la volonté de confronter son oeuvre au « néons de l’Occident » qui poussent l'artiste à partir.



Arrivé à Paris en 1963, il est engagé par Peter Knapp comme maquettiste. Puis, il devient directeur artistique du magazine Elle. En 1967, il définit la formule graphique d’un nouveau magazine d’art, Opus International. Il travaille également pour Vogue, les éditions 10/18, Jacques-Louis Delpal ou encore comme directeur artistique de l’agence de design et de communication MAFIA.



Pour lui, l'affiche et le graphisme ont une mission didactique. Intellectuellement et esthétiquement, ses oeuvres doivent susciter des prises de conscience, « dépolluer l’œil ». Il travaille beaucoup sur commandes. Dans son atelier, il multiplie les séries de collages et de photomontages.



Roman Cieslewicz, Zoom contre la pollution de l’oeil (Zoom 1), 1971

Affiche, © Adagp, Paris 2018. Photo : Paris, MAD / Jean Tholance