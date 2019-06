Au Maroc, s'ouvre une libraire en ligne spécialisée dans les livres anglophones

La demande de titres anglophones ne cesse de s’accroître sur le marché marocain, pourtant les possibilités de trouver de tels ouvrages ne sont pas aisées. C’est une des raisons qui a poussé Othmane Laraqui à créer une plateforme de vente en ligne spécialisée dans les ouvrages en anglais.Féru de lecture depuis très jeune, il a passé une partie de ses études aux États-Unis où il a pu découvrir et expérimenter la lecture en anglais. Mais de retour au Maroc, aucune librairie ne proposait ces titres spécialisés.Laraqui précise qu’« il fallait attendre un déplacement à l’étranger ou les commander auprès de librairies en ligne étrangères [Amazon]. Cette même problématique est vécue par tous les lecteurs en langue anglaise au Maroc et c’est ce qui m’a motivé à lancer englishbooks.ma. »Ouverte depuis quelques mois, la librairie en ligne propose déjà « un large choix de livres avec plus de 100.000 références et des milliers de références additionnelles chaque semaine. La possibilité de précommander des best-sellers internationaux et de les recevoir le jour de leur parution mondiale » ajoute-t-il.Du roman, à la bande dessinée, en passant par des titres de business ou d’histoire, Englisbooks.ma propose une sélection d’ouvrages hétéroclites. Il cible à la fois les jeunes et moins jeunes, mais aussi les professionnels. La plateforme offre la possibilité d’être livré à travers tout le pays grâce à leurs propres livreurs ou leurs partenaires logistiques, et divers moyens de paiement.Dans un premier temps, Othmane Laraqui veut développer « la notoriété du site en tant que plateforme de référence pour la vente en ligne de livres en anglais au Maroc puis, dans un second temps, ouvrir un magasin physique où l’on se rapprochera encore plus de nos lecteurs afin de leur faire vivre une expérience client unique ».Via Le Matin.ma