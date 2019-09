Au Mexique, un chat et une souris peuvent devenir amis...

Max est l’humain de Mix et Mix est le chat de Max. Ils grandissent ensemble, ils sont amis pour de vrai. Lorsque Max part faire ses études, il emmène son chat bien-aimé. Max est souvent absent et Mix, devenu vieux et aveugle, passe de longues journées solitaires.Un jour un bruit suspect lui révèle la présence d’une souris mexicaine très sympathique, qu’il baptise Mex. La souris bavarde et trouillarde, raconte le monde à Mix, qui l’emmène en balade et lui donne un coup de main quand il faut atteindre la dernière étagère du placard.Ils sont très différents, mais entre le chat rêveur et la souris gourmande et volubile naît une amitié comme sait si bien les raconter Luis Sepúlveda.Luis Sepúlveda, trad. Bertille Hausberg ; lu par Dominique Pinon – Histoire du chat et de la souris qui devinrent amis – Métailié – 9782374342849 – 14,99 €