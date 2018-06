L'heure est au collectif du côté de la Bretagne et de ses éditeurs. Jean-Marie Goater, dirigeant des éditions Goater, a publié un questionnaire en ligne pour esquisser les contours d'un collectif ou d'une association des éditeurs de Bretagne. Une telle structure aurait pour objectifs d'améliorer la représentation des maisons d'édition des 5 départements aussi bien en région qu'en France, sans oublier l'international.

(Mark Skipper, CC BY 2.0)



La première étape d'un vaste projet : un questionnaire en ligne a été ouvert par les éditions Goater pour « recueillir et analyser les revendications, besoins, idées, réalités, des éditeurs de Bretagne (5 départements) afin de préfigurer la re-création d'une association ou d'un collectif rassemblant les éditeurs qui le souhaitent ». « À notre connaissance la seule association territoriale qui est en activité est La Rennaise d'édition qui regroupe huit petits éditeurs de la région rennaise », précise Jean-Marie Goater, qui évoque également une association régionale qui « ne s'est pas réunie depuis plus de 10 ans ».

« Nous avons obtenu une trentaine de réponses pour le moment », nous explique Jean-Marie Goater, qui présente ce projet d'association professionnelle comme une initiative collective et au long cours. « Nous sommes suffisamment d'éditeurs en Bretagne pour nous rassembler dans une association, dont l'enjeu sera de dépasser le consumérisme des associations d'éditeurs : ici, chacun donnera de son temps et de son énergie pour recevoir en retour », explique l'éditeur.

L'un des principaux rôles de l'association sera de représenter les éditeurs de Bretagne : « Au niveau régional comme national, les éditeurs bretons sont sous-représentés. Au niveau national, la Bretagne ne dispose plus de stand au salon Livre Paris depuis plusieurs années, ce qui est significatif, même si c'est un peu la responsabilité de Livre Paris et du Syndicat national de l'édition, qui fixent des tarifs prohibitifs. »

Les moyens des petites maisons d'édition étant ce qu'ils sont, la communication et la visibilité manquent souvent à leurs catalogues. « Certaines régions ont fait le choix de montrer la qualité de la production de leurs éditeurs, j'espère que nous arriverons à motiver la région Bretagne à le refaire », souligne Jean-Marie Goater. « Surtout que les éditeurs bretons sont très reliés à une image régionaliste et patrimoniale. C'est intéressant, mais il y a d'autres centres d'intérêt, comme la bande dessinée, le polar ou autres... »

La problématique de la représentation des petites maisons d'édition se retrouve même au niveau régional : « Le plus important salon breton, c'est Étonnants Voyageurs, dont le rayonnement est national et international. Mais l'accès pour un petit éditeur est quasiment impossible, c'est extrêmement coûteux, du niveau de Livre Paris. Qui plus est, les ventes passent par un libraire, ce qui est bien en soi, mais ajoute un prélèvement qui réduit encore la possibilité de rentrer dans nos frais. »

L'association des éditeurs de Bretagne pourrait, pour pallier la situation, superviser l'achat d'un stand collectif dans ce type d'événement ou à l'international, à la manière des éditeurs corses présents dans les manifestations organisées à Bruxelles et Montréal. « Cela pourrait même donner plus de poids pour accéder au Bureau international de l'édition française et aux ventes de droits, qui sont inaccessibles aux petits éditeurs. » Enfin, les préoccupations des éditeurs seraient aussi celles de l'association, comme le prix des envois de livres par La Poste, par exemple.



Livre et lecture, l'établissement public de coopération culturelle de la région, soutient la démarche de Jean-Marie Goater, explique ce dernier, et l'association d'éditeurs travaillera avec la structure. « L'association sera ouverte à tous les éditeurs de la région, y compris les plus importants, comme les éditions Ouest-France ou les Presses universitaires de Rennes. Il y a aussi un vrai besoin de pouvoir montrer une édition qui travaille d'une autre manière : ça ne veut pas dire que nos livres sont meilleurs, mais que nous sommes immergés dans un territoire qui rassemble un certain nombre d'acteurs du livre, des auteurs aux libraires en passant par les imprimeurs. Nous allons être plus sensibles à leurs réalités », souligne Jean-Marie Goater.