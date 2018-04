Au Pied de la Lettre a maintenant la tête hors de l'eau

Encore quatre jours pour soutenir la librairie jeunesse d’Arras, Au Pied de la Lettre. Après des semaines de mobilisation, aujourd’hui l’établissement a atteint le premier palier de son financement participatif. Installées depuis près de 10 ans, les trois libraires craignaient de devoir mettre fin à leur aventure suite à une décision de leur banque de ne plus les suivre. Dorénavant, elles envisagent l’avenir plus sereinement.





Le financement participatif sur Ulule prendra fin à minuit ce samedi 28 avril; bien que les trois Marie à la tête de l’établissement doutent d’atteindre un nouveau palier, elles sont déjà ravies d’avoir dépassé les 30 000 euros nécessaires pour débloquer le premier échelon et ainsi toucher cet argent.Elles prévoient d’ores et déjà de réinjecter la somme dans l’infrastructure pour proposer toujours plus d’ateliers, mais aussi pour explorer de nouvelles pistes. L’une d’elles évoque au téléphone pour Actualitté : « Nous souhaiterions créer un fonds intitulé “apprendre autrement” à destination des enfants qui ont besoin d’apprendre différemment comme ceux atteints d’autisme ou ceux que l’on qualifie de dys ».Elle compte également profiter de la médiatisation autour de leur campagne pour continuer à se faire connaître et à se développer. Depuis le début de la campagne, la librairie a reçu de plus en plus de visites et certains habitants ont même eu l’occasion de découvrir ce lieu pourtant présent depuis des années dans leur ville.





Mais elles ne s’arrêtent pas là, « on veut rappeler que nous sommes avant tout des professionnelles présentes pour conseiller et apporter un vrai plus à la littérature jeunesse. » C’était également dans cette optique qu’Au Pied de la Lettre avait organisé la semaine dernière les 33 heures de la librairie au cours de laquelle la boutique est restée ouverte non-stop, proposant de nombreux ateliers.



Et pour en profiter pleinement il était même possible de dormir à la librairie, oui oui, comme à la belle étoile, mais entouré de livres, un véritable Bed, Book and Breakfast. D’autres actions ont été menées pour compléter le financement comme une dizaine d’ateliers, des ventes aux enchères d’illustrations et de dessins originaux dont les revenus ont fait gonfler la cagnotte.



« Nous avons été très touchées par tout le soutien que nous avons reçu. Nous tenons à remercier bien entendu notre famille et nos amis, aux donateurs. Mais nous pensons aussi à tous nos clients qui sont venus prendre des nouvelles directement à la librairie. Enfin, nous avons été incroyablement épaulés par Gérard Collard, le fondateur de la librairie La Griffe Noire, et ça fait un bien fou ».



De quoi rassurer les trois Marie à la tête de la librairie. En attendant samedi soir de faire le bilan de cette folle aventure, elles avouent avoir bien du mal à imaginer de reprendre un rythme plus raisonnable. Grâce à ce premier palier, elles envisagent l’avenir d’Au Pied de la Lettre beaucoup plus sereinement.