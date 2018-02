Au Québec, des bibliothèques renvoient les usagers vers Amazon

Au Québec, les moteurs de recherche de certaines bibliothèques scolaires renvoient vers Amazon. Le géant américain semble gagner toujours et encore du terrain face à une industrie du livre québécoise fragilisée. Certains s'étonnent de ce soutien indirect à un géant américain qui ne paie pas ses impôts sur le territoire.

Au Québec, les Cégeps désignent les Collèges d'enseignement général et professionnel et sont au nombre de 48. Selon les informations du quotidien québécois Le Devoir, les moteurs de recherche des bibliothèques de 29 d'entre eux renvoient vers Amazon. Lorsque l'utilisateur clique sur la photographie d'un livre, il est renvoyé vers le site internet de la plateforme américaine.

Amazon fournisseur d'images pour le logiciel libre Koha

Selon Le Devoir, 60% des Cégeps utilisent Koha, un système intégré de gestion de bibliothèque gratuit, fourni par Collecto, une communauté d'utilisateurs issus de l'enseignement. Ces derniers ont un accord avec Amazon : l'américain leur donne gracieusement accès à une banque d'images et, en échange, ces dernières doivent rediriger les utilisateurs de Koha vers la plateforme.

Amazon n'est pas le seul fournisseur d'images gratuites vers qui Collecto peut se tourner – on pense à Google ou encore à Open Library Covers –, mais c'est le seul qui en possède autant. Amazon est donc « le choix par défaut du logiciel. »

Danielle Lavoie, porte-parole de Collecto, précise tout de même au journal : « Les bibliothèques Koha sont libres d’activer ou de désactiver la fonctionnalité d’affichage des imagettes. » Elle compte le rappeler à tous les Cégeps utilisant leurs services.

Amazon.com ou amazon.ca ?

Cette dernière ajoute qu'il est aussi possible de renvoyer vers l'hébergement canadien de la plateforme américaine (qui paye des taxes au Canada) et non sur amazon.com. En effet, c'est Jean-Yves Laporte, professeur au Département de littérature et de français du cégep Édouard-Montpetit de Longueuil, qui s'était rendu compte que le moteur de recherche de son école renvoyait vers amazon.com.

« Ce n’est pas le rôle des bibliothèques de cégep de diriger des clients vers Amazon », expliquait-il, révolté. D'autant plus que la multinationale américaine est exempte de taxes et d’impôts au Canada. Si les bibliothèques décident, au contraire, de rediriger leurs utilisateurs vers amazon.ca, les taxes de vente fédérale et provinciale seront prélevées sur chaque transaction.

Il faut cependant préciser que lorsque nous avons regardé certains sites des bibliothèques des Cégeps, nous avons constaté que certains avaient déjà adopté cette pratique. Le Devoir précise que les Cégeps Édouard-Montpetit ou encore la Fédération des écoles n'ont pas voulu faire de commentaires, Collecto parlant en leur nom.

Quid des librairies ?

Jean-Yves Laporte précise : « Il n’entre pas dans la mission des bibliothèques de jouer les entremetteurs entre les usagers et les librairies. Si cette mission a changé et que la bibliothèque du Cégep juge bon d’élargir son rôle, il serait préférable de rediriger les utilisateurs vers le regroupement des librairies indépendantes, qui tente tant bien que mal de concurrencer Amazon et qui paie des taxes. »

Alors, qu'en pense la coopérative des Librairies indépendantes du Québec (LIQ) ? Le directeur général, Jean-Benoît Dumais, raconte : « On a parlé aux concepteurs du logiciel pour trouver une solution. C’est un logiciel libre développé à l’échelle mondiale, mais les solutions viendront à l’échelle locale. »

L'entreprise inLibro, qui soutient ses clients pour la mise en place de solutions en technologies documentaires et qui développe le logiciel Koha ajoute par l'entremise d'Éric Godin : « Moi aussi ça me tanne que le fait de cliquer sur une image redirige les utilisateurs d’une bibliothèque vers Amazon. Le problème, c’est qu’il n’y a personne au Québec qui fournit gratuitement des images de livres en données ouvertes. On collabore avec les librairies indépendantes pour qu’elles nous fournissent des vignettes. »

Logiciel libre ou système payant ?

Éric Godin précise que plus de 15 000 bibliothèques dans le monde utilisent le logiciel Koha. Une autre solution existe : celle de la Société de gestion de la Banque de titres de langue française (BTLF), un organisme québécois à but non lucratif.

La base de données de la BTLF s'appelle Memento et son accès est payant. Selon le directeur par intérim de l'organisme, Clément Laberge, le service coûterait, à l'année, 650 $ pour un collège de 2000 étudiants. La question pour les Cégeps est donc la suivante : faut-il préférer un système québécois payant (mais de peu) ou un logiciel libre gratuit, associé au monstre de Jeff Bezos ?