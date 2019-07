Au Royaume-Uni, des enfants privés de livres pour des raisons budgétaires

(photo d'illustration, Annie Spratt, Pixabay)

La Imagination Library a vu le jour en 1995, sous l’impulsion de la célèbre chanteuse de country Dolly Parton. C’est un programme basé sur le don de livres, qui envoie gratuitement des ouvrages aux enfants, de leur naissance à leur cinq ans. Il concerne ainsi des communautés aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie ou encore en Irlande.C’est en décembre 2007 que le projet de l’Imagination Library a officiellement été lancé au Royaume-Uni. Selon ses propres données, depuis sa création, 2,8 millions de livres ont été offerts à des enfants britanniques.Mais récemment le conseil du district métropolitain de Doncaster, l’un des quatre du Yorkshire du Sud en Angleterre, a déclaré qu’il avait pris la « décision difficile » d'y mettre un terme, après avoir échoué à trouver d’autres moyens de le financer.Les enfants de moins de cinq ans de la ville de Rotherham, participante au programme, recevaient un livre gratuit par mois.Le conseil de Doncaster a déclaré à The Bookseller : « Au cours des derniers mois, nous avons procédé à un examen approfondi de l’offre d’alphabétisation dans l’ensemble du district, l’un des programmes qui a été pris en considération lors de cette réflexion a été l’Imagination Library. Elle a récemment pris fin et les résultats nous ont amenés à prendre la décision difficile de cesser la Imagination Library. » Une pétition a été mise en ligne afin de maintenir ouvert le programme de Dolly, elle compte actuellement plus de 1600 signatures en ligne.