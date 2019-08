Au Royaume-Uni, le livre de Greta Thunberg distribué dans des écoles

Greta Thunberg au Parlement européen, en avril dernier (European Parliament, CC BY 2.0)

Par son engagement pour la défense de l'environnement, Greta Thunberg fascine dans le monde entier. La jeune activiste de 16 ans multiplie les interventions auprès des grandes puissances mondiales, après avoir initié une mobilisation internationale auprès des plus jeunes, invités à rejoindre une grève de l'école pour attirer l'attention des autorités.Pour appuyer et donner forme à son discours, Thunberg a signé un livre, No One Is Too Small to Make A Difference, publié au Royaume-Uni par Penguin Press. Il se présente en réalité comme un recueil de onze de ses discours.Et c'est cet ouvrage qui a inspiré une campagne de collecte de fonds à Simon Key, libraire britannique qui travaille en ligne, sur la plateforme Big Green Bookshop. Fin juillet, avec la romancière Melissa Harrison, il décide d'ouvrir une page pour réclamer des soutiens financiers, afin de financer l'achat et le don d'exemplaires du livre de Thunberg pour une centaine d'écoles britanniques.En deux jours, l'objectif initial de la collecte a été atteint, et le pallier des 4000 £ franchi, les deux instigateurs du projet ont revu leurs intentions à la hausse : aujourd'hui, plus de 11.000 £ ont été collectées grâce à 563 donateurs.L'éditeur Penguin Press est évidemment ravi de l'entreprise, qui lui permettra d'écouler des exemplaires supplémentaires : il fournira bien sûr suffisamment de livres, mais aussi un kit pédagogique numérique pour aider les enseignants à s'emparer de l'opportunité. Aborder la question de la protection de l'environnement ou le réchauffement climatique dans les classes sera ainsi plus aisé.« J'ai reçu plus d'un millier d'emails d'écoles qui veulent participer, et j'espère que nous aurons suffisamment de livres pour toutes. [...] Nous devrions pouvoir distributer les exemplaires dès la première ou seconde semaine de septembre, ce qui est une très bonne manière de commencer l'année scolaire », se réjouit Simon Key auprès de The Bookseller