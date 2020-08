Au Vietnam, la liberté d'expression mise en péril

Photographie : illustration, Maurice Koop, CC BY-ND 2.0

Un collectif d'organisations somme les autorités vietnamiennes de mettre un terme aux « attaques contre les médias indépendants et les dissidents », pour plutôt « protéger et appliquer les droits en matière d'expression, d'opinion et d'information ». Parmi ces organisations internationales, PEN America, qui lutte pour la liberté d'expression dans le monde, Amnesty International et l'Union internationale des éditeurs (IPA).En juin 2020, au moins 11 personnes ont été arrêtées pour des motifs spécieux : plusieurs militants ont ainsi fait face aux autorités pour avoir critiqué les actions du gouvernement, une répression également subie par les journalistes dans le pays. L'association des journalistes indépendants du Vietnam voit ainsi son président, Pham Chi Dung, mais aussi son vice-président, derrière les barreaux.Selon les informations disponibles, ces arrestations et emprisonnements seraient motivés par l'article 117 du Code pénal, qui réprime « la fabrication, l'hébergement et la diffusion d'informations, contenus et objets destinés à porter atteinte à la république socialiste du Viêt Nam ». Comme souvent dans le cas d'une atteinte à la liberté d'expression, un motif particulièrement large peut venir justifier toutes les arrestations et gardes à vue...Les organisations se disent inquiètes des pressions subies par Pham Doan Trang, autrice et porte-parole de la maison d'édition Liberal Publishing House. Tô Lâm, ministre chargé de la sécurité publique, a publiquement qualifié ses œuvres de « propagande contre la république », forçant l'autrice à entrer dans la clandestinité pour éviter des représailles et une potentielle arrestation.La maison d'édition Liberal Publishing House a reçu en juin dernier le Prix Voltaire 2020 , qui salue chaque année la liberté de publier exercée par un éditeur dans le monde, décerné par l'Union internationale des éditeurs.Les organisations signataires de l'appel mettent en avant l'adhésion du Vietnam au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et l'obligation de protéger et mettre en application la liberté d'expression, d'opinion et d'information.