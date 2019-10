“Aucun agent littéraire n’a intérêt à vous décevoir”

L’édition est un milieu difficile. Les livres se vendent de moins en moins et restent de moins en moins longtemps sur les tables des libraires (quand ils ont la chance de sortir des cartons). Et vous n’avez aucune envie de prendre un agent pour écoper des mêmes types de problèmes qu’avec un éditeur — par exemple l’absence de suivi ou de redditions des comptes.





À cela, j’ajouterais que votre agent est comme tout le monde : il a besoin de payer ses factures. N’oubliez jamais qu’il n’est pas payé si son client (auteur) ne l’est pas non plus. Un agent ne peut faire autrement que de rapporter le temps qu’il consacre à ses auteurs (et à leurs manuscrits) à un certain taux horaire.



Quand un agent passe vingt heures à défendre un manuscrit et que cela lui rapporte zéro, il a tendance à privilégier les contrats (clients) susceptibles de lui rapporter le plus. Comme disent les Anglo-saxons : « Big deals come first ».

Quelques rappels et évidences



Cela ne veut pas dire que votre agent ne vous apprécie pas ou qu’il vous a oublié, juste que pour lui — comme pour les éditeurs — il doit focaliser son attention sur ses plus gros clients, faute de quoi il devra mettre la clef sous la porte. Les rencontres existent, les coups de foudre existent, mais comme toujours : « Size matters ».



Si vous êtes au tout début de votre carrière d’auteur, et que vous ne vendez pas encore énormément, peut-être vaut-il mieux ne pas trop compter sur un agent pour défendre vos intérêts. Si celui-ci accepte de vous représenter, il risque de vous faire passer derrière ses plus gros et plus anciens clients, et donc vous faire perdre du temps.



Idem, si vous êtes un auteur débutant, avec seulement un livre et quelques maigres (ou zéro) ventes à votre actif, sans doute aurez-vous intérêt à ne pas appeler votre agent à tout bout de champ ou à l’inonder de courriels : vous n’avez aucune envie d’être affublé de l’étiquette « High Maintenance Authors » que certaines agences attribuent à leurs auteurs les plus enquiquinants.



À vous de voir ce qu’il en est, de peser le pour et le contre, et d’en parler avec votre agent — tout simplement. Aucun agent n’a intérêt à vous décevoir. (Aucun éditeur non plus, soit dit en passant.)

Les organismes à recommander



Si vous n’avez pas envie de travailler avec un agent, ou si vous n’en avez pas encore trouvé (ils sont très peu nombreux à exercer en France), tout n’est pas perdu — loin de là. Les auteurs n’ont pas attendu l’arrivée des agents pour se regrouper et faire valoir leurs droits.



D’ailleurs, agent ou pas, je ne peux que vous inviter à rejoindre un ou plusieurs regroupements, associations ou syndicats d’auteurs. Beaucoup sont anciens et font du très bon travail. Vous y apprendrez une multitude d’informations sur l’édition et votre statut d’auteur, et y ferez de nombreuses rencontres toutes plus intéressantes les unes que les autres.



C’est pourquoi je vous recommande d’aller faire un tour du côté de (liste non exhaustive et dans le désordre) :



– LA CHARTE (pour les auteurs jeunesse)

– LA SOCIÉTÉ DES GENS DE LETTRES (SGDL)

– LA LIGUE DES AUTEURS PROFESSIONNELS

– Le SYNDICAT DES ÉCRIVAINS DE LANGUE FRANÇAISE (SELF)

– Le SYNDICAT NATIONAL DES AUTEURS ET COMPOSITEURS (SNAC)

– Le pendant Bande dessinée (SNAC BD)

– La SOCIÉTÉ CIVILE DES AUTEURS MULTIMÉDIAS (SCAM)

– Le DROIT DU SERF (si vous êtes sur Facebook)



Et si vous êtes traducteur (beaucoup d’auteurs le sont) :

– La SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES TRADUCTEURS

– L'Association des traducteurs littéraires de France (ATLF)



Plus globalement, le CONSEIL PERMANENT DES ÉCRIVAINS qui réunit l'ensemble des organisations d'auteurs.



Ces collectifs, associations et syndicats fournissent conseils et formations, et sont souvent très utiles. Ils constituent selon moi un premier pas incontournable pour qui veut fluidifier (et professionnaliser) sa relation aux éditeurs.



Malheureusement, trop peu d’auteurs encore en connaissent l’existence, et trop continuent de nourrir de singulières idées sur l’édition et ses pratiques.

Prochain article : « Auteurs et malheurs. »