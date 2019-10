Aucun homosexuel ne sera mis à mort pour les besoins du livre de Naomi Wolf

Michael Fleshman, CC BY SA 2.0

Michael Fleshman, CC BY SA 2.0

Houghton Mifflin Harcourt préfère annuler la publication du livre de Naomi Wolf, comme l’annonce la maison dans un communiqué. Outrages : Sex, Censorship and the Criminalization of Love passait au crible les lois victoriennes et comment ces dernières avaient criminalisé les relations homosexuelles.Sauf qu’au cours d’un examen attentif par un animateur de radio britannique, des erreurs factuelles notables étaient relevées.L’honneur restait pour partie sauf, puisqu’à l’époque, le livre n’était pas encore en vente. Et heureusement : il évoquait la mise à mort d’homosexuels, en se prenant les pieds dans le tapis. Un contresens effrayant, qui à l’époque des fake news aurait fait jaser.Lors d’une interview en mai, Naomi Wolf évoquait en effet « plusieurs dizaines d’exécutions » survenues durant l’ère victorienne. C’était tout le contraire : les personnes avaient été graciées, comme l’avait gentiment observé le présentateur, Matthew Sweet.La publication de l’ouvrage avait été immédiatement reportée, le temps de modifier ce qui devait l’être. Et tous les exemplaires déjà envoyés aux revendeurs avaient alors été immédiatement rappelés.D’un commun accord, l’éditeur annonce qu’il renonce à faire paraître l’ouvrage, mais Naomi Wolf précise que la parution se fera malgré tout, « en temps voulus ». Elle préparerait même une version poche pour la Grande-Bretagne.via New York Times