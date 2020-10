Aude Accary-Bonnery devient directrice, secrétaire générale adjointe du ministère de la Culture, au sein du secrétariat général de la Rue de Valois, qui « conduit les réflexions stratégiques relatives à l’organisation et à l’administration du ministère, de l’administration centrale, des services déconcentrés et des organismes relevant du ministère ».Aude Accary-Bonnery travaillait déjà au ministère de la Culture, d'abord comme conseillère en charge du cinéma et de l'audiovisuel, puis cheffe du service des affaires financières et générales, depuis 2014.Elle est diplômée de l'Institut d'Études Politiques de Paris, de l'Université Paris II - Panthéon Assas, et ancienne élève de l'École nationale d'administration (ENA).