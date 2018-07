Audible paiera trois années d'études pour un élève britannique

Coup de tonnerre après l’annonce d’un partenariat associant Audible et la London Academy of Music and Dramatic Arts. La filiale d’Amazon va ainsi proposer des bourses pour financer le cycle d’études, sur trois années. Un lauréat chaque année en bénéficiera, s’il fait état d’un projet avec un intérêt spécifique pour l’audio.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Audible UK pose donc 150.000 £ sur la table, pour collaborer avec la LAMDA et à destination d’un étudiant de premier cycle. Il s’agit d’améliorer les compétences audio des étudiants grâce à des ateliers organisés dans les studios d’Audible. Cela inclut cours, tutoriels, sur les techniques d’enregistrement, de gestion du microphone, ainsi que des rencontres avec des professionnels.

Dans ce contexte, la filiale d’Amazon finance également l’installation d’outils pour la LAMDA.

Ainsi, ce projet de collaboration permettra également de développer de nouveaux modes d’écriture audio, spécifiquement pour de jeunes enfants. En ligne de mire, on imagine bien que livres audio et podcasts seront au programme, et plus encore, que par ce biais, Audible profitera au final de créations nouvelles.

Une fois encore, ce sont les ambitions éditoriales de l’entreprise qui sont au cœur de sa politique d’expansion. Outre que cet engouement pour l’audiolivre permet à Amazon de garder la main sur le secteur du livre, il faut mettre cette approche en lien avec la perte du contrôle exercé sur le livre numérique.

Inquiets de ce que l’ebook pût cannibaliser les ventes de livres papier, les éditeurs semblent plus sereins face au format audio. Qui ne fait pourtant que faire grandir l’offre exclusive qu’Audible peut par la suite commercialiser...

via The Bookseller