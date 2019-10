Audible prêt à reculer sur son outil de sous-titre pour audiolivres

Captions ? Jamais entendu parler - pixabay licence



Les gros bras du livre

Un courrier adressé par les avocats d’Amazon-Audible au tribunal en charge de l’affaire semble mettre un terme à cette histoire. Audible a en effet fait une proposition pour aboutir à une résolution du procès, indique le courrier. Et de donner rendez-vous ce 30 octobre pour réunir les parties et discuter de la requête. Dans l’attente des discussions qui doivent intervenir d’ici à cette date, Audible demande donc au tribunal de suspendre l’ensemble des requêtes formulées.Cette information survient après que la juge Valerie Caproni a rejeté la demande d’Audible de passer devant le procureur fédéral pour instaurer un accord à l’amiable . Or, si dans le courrier de la firme, le mot de “règlement” n’est pas écrit noir sur blanc, les avocats seraient plutôt en train de faire machine arrière.Face à Audible dans la procédure, l’Association of American Publishers n’a pas encore fait de commentaire. Pour mémoire, l’organisation représentative des éditeurs américains est également épaulée dans cette histoire par Hachette Book Group, HarperCollins Publishers, Macmillan Publishing Group, Penguin Random House, Scholastic et Simon & Schuster.L’action en justice qu’ils ont tous engagée vise à interdire la mise en production de Audible Captions, d’une part, et d’autre part à faire reconnaître qu’il s’agit là d’une violation du droit d’auteur. De son côté, Audible avait surtout insisté sur le fait que le copyright n’était pas concerné par la procédure : il s’agirait plutôt d’un problème contractuel.Pour les éditeurs, qu’importe : Audible Captions ne doit pas voir le jour, tout simplement.Depuis la France, Valérie Levy Soussan, PDG de la maison Audiolib, voyait d’un mauvais œil cette nouvelle solution. « Que vont dire les auteurs et les traducteurs de cette fonctionnalité ? » Et plus encore : « Imaginer une machine re-transcrive un texte depuis l’audio, sans demander d’autorisation à personne et dans n’importe quelle langue, c’est insensé. »via Publishers Weekly