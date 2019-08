Audible travaillera avec Skybound, la société du créateur de The Walking Dead

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

L'accord « first look » signé permet à Audible, comme son nom l'indique, de bénéficier d'un droit de premier regard sur les projets de Skybound Entertainment, pour développer des livres audio autour de ces derniers. Si Audible n'est pas intéressé, alors Skybound pourra se tourner vers d'autres partenaires pour des productions audio.Skybound, société créée par Robert Kirkman et le producteur David Alpert au moment du lancement de la série télévisée The Walking Dead, gère depuis plusieurs licences et leurs déclinaisons en jeux vidéo, films, séries télévisées ou bandes dessinées. Plusieurs autres créateurs ont vu leurs œuvres produites ou publiées par Skybound Entertainment, depuis sa création.A priori, une série de livres audio The Walking Dead n'est pas au programme : Audible pourrait piocher à volonté dans le reste des licences de Skybound, toutefois. Des livres audio tirés de la série télévisée et des bandes dessinées avaient déjà été produits en 2011, avec Macmillan, mais l'accueil s'était avéré plutôt mitigé.Cet accord vient prolonger celui que Skybound a déjà passé avec Amazon Studios pour les adaptations en série des licences de la société. « Audible noue des liens forts avec des créateurs et des producteurs de l'industrie du divertissement et la capacité de Skybound Entertainment à créer des contenus populaires et plébiscités est parfaite pour nos auditeurs insatiables », s'est réjoui Rachel Ghiazza, vice-présidente en chef de l'acquisition de contenus pour Audible.La filiale d'Amazon a en effet déjà conclu des accords similaires avec l'émission Saturday Night Live et Hello Sunshine, la société de production de l'actrice Reese Witherspoon, rappelle Variety