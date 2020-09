Audio : le groupe Edi8 échange ses contenus avec l'application Majelan

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Malgré des ambitions sérieusement revues à la baisse en cours d'année, faute d'engouement du public, l'application Majelan, centrée sur les contenus audio, a su convaincre le groupe éditorial Edi8, qui réunit 15 maisons d'édition de livres pratiques jeunesse et littérature. Les deux acteurs travailleront main dans la main, pour que participent les auteurs d'un côté, et soient adaptés les contenus audio en livres de l'autre.« Je crois dans la complémentarité de l’expérience entre le livre et l’audio. Cette collaboration entre Majelan et Edi8 est née d’une promesse commune : aider les gens à se réaliser tant dans les domaines professionnels que personnels, à travers l’expérience et l’expertise partagées de personnalités légitimes », explique Mathieu Gallet, président de Majelan.Les collaborations seront centrées sur le développement personnel, devenu le secteur d'activité unique de l'application Majelan. Cette dernière se destinait en effet, au départ, à devenir un « Netflix du podcast », avant de se réorienter vers le développement personnel.Les premiers fruits de ce partenariat en témoignent : le 26 octobre prochain, Majelan proposera un programme audio testimonial porté par Béatrice Denaes en écho à son livre Ce corps n’était pas le mien, édité chez First, maison d’Edi8. « Julien Barret, également édité chez First, et qui mène le programme “Flow, l’atelier oratoire” chez Majelan, sera aussi un talent clé de ce partenariat », précise un communiqué.Outre le livre audio, source évidente de passerelles, les secteurs de l'édition et du podcast se sont considérablement rapprochés, ces derniers mois. Les livres des éditions Les Arènes seront ainsi adaptés par la société Louie Média , quand L'école des loisirs a fait appel à la société Paradiso , pour des adaptations d'albums.