Augustin Trapenard déroule 21 CM de Christine Angot sur Canal +

Pour ce nouveau rendez-vous avec 21 cm, direction Châteauroux sur les traces de l’enfance de Christine Angot. Matrice de la plupart de ses romans, cette ville est aussi le heu où a été tourné Un amour impossible , adaptation cinématographique de l’un de ses livres.Augustin Trapenard nous invite à découvrir les lieux forts des romans et de l’histoire personnelle de Christine Angot, tels que la maison où elle a vécu.Le traditionnel passage par la bibliothèque d’Augustin nous éclaire sur ses influences littéraires, ses goûts musicaux et son style d’écriture. Enfin, celle que certains surnomment « la reine de Saint-Germain-des-Prés » nous convie à une balade dans des lieux emblématiques du quartier.L’occasion de se confronter au mythe de Saint-Germain-des-Prés et de tordre le cou à la caricature que l’on fait d’elle. A travers son récit personnel, Christine Angot vise à toucher l’universel.Tout le parcours est rythmé par la lecture qu’elle fait de ses textes. Comme tous les mois, les téléspectateurs pourront retrouver des invités exceptionnels et des surprises en veux-tu en voilà !