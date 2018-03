Augustin Trapenard, nouveau parrain de BSF, ça va faire Boom(rang)

Aujourd’hui, à l’occasion de l’inauguration d’une boîte de collecte de livres au sein de l’Agora de la Maison de la radio, Radio France s’engage aux côtés de Bibliothèques Sans Frontières pour soutenir l’éducation et l’accès à la culture. L'association officialise également l’identité de son nouveau parrain, le journaliste Augustin Trapenard.











Augustin Trapenard, figure de Radio France, voix de Boomerang et nouveau parrain de Bibliothèques Sans Frontières déclarait dans le communiqué : « Depuis plus de onze ans et dans le monde entier, Bibliothèques Sans Frontières fait le pari du livre, c’est-à-dire de l’échange, de l’ouverture et d’une certaine idée de la liberté, pour favoriser l’accès à l’éducation et à l’information. Agir auprès de cette association est une chance autant qu’une mission de service public. »



Et à Patrick Weil, président de BSF de se réjouir son arrivée : « Bibliothèque Sans Frontières se réjouit d’accueillir comme parrain Augustin Trapenard, figure de Radio France, qui sera, de par sa curiosité et la finesse de son regard sur le monde de la culture, un soutien remarquable pour les missions de BSF. »



Et cela commencera dès ce mardi avec la mise en place d’une boîte de collecte de livres à la maison de la radio. Chacun est invité à déposer un ou plusieurs livres qui chaque semaine seront récupérés par BSF pour les inclure aux différentes missions et projets en France et à l’étranger.



« Quel livre vous a marqué, quelle lecture souhaiteriez-vous mettre entre les mains d’un inconnu ? Facteur de savoir, de lien social, d’émancipation : le livre possède un pouvoir symbolique incontestable. » Avec cette action résolument tournée vers le partage, Radio France espère resserrer ou même créer des liens entre les différents acteurs qui transitent par la maison de la radio. Salariés, visiteurs, spectateurs d’un soir et bien sûr Bibliothèques Sans Frontières se retrouveront autour des livres.

Inauguration de la boîte de collecte de livres en présence de Leila Slimani, @ATrapenard ! À votre tour de venir @Maisondelaradio pour y déposer votre livre https://t.co/v1k9WsGwKC pic.twitter.com/nOaDVfHPA0 — Radio France (@radiofrance) 27 mars 2018



Ces livres symboliques déposés, échangés, récoltés, se verront offrir une deuxième vie ailleurs, « dans une bibliothèque, une école ou d’autres lieux de savoir ». Le partenariat permet ainsi à Radio France de poursuivre sa démarche d’accessibilité à la culture « sous toutes ses formes et auprès de tous les publics ».



L’inauguration a eu lieu aujourd'hui en présence de Jean-Luc Vergne, Président-directeur général de Radio France, Leïla Slimani, prix Goncourt 2016 et marraine de l’événement, Olivier Bassuet, Vice-président de Bibliothèques Sans Frontières, Jérémy Lachal, directeur général de BSF, Augustin Trapenard, parrain de BSF, et Monique Denoix, directrice déléguée à la Communication de Radio France.