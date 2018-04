Aurélie Filippetti se remet à la littérature

On la connaissait pour deux livres déjà parus, dont un qui avait fait sensation : Aurélie Filippetti a décidé de renouer avec l’édition. Après Derniers Jours de la classe ouvrière (Stock, 2003) et Un homme dans la poche (Stock, 2006), l’ex-ministre de la Culture reviendrait avec le récit d'une nouvelle escapade amoureuse.



ActuaLitté CC BY SA 2.0





Selon les premières informations, ce n’est plus avec un homme marié que l’ancienne députée de Moselle refait surface dans un livre. En effet, elle raconterait la destinée sentimentale d’une personnalité de droite avec une femme socialiste.

Chose amusante, l’ex-locataire de la rue de Valois, durant le quinquennat de François Hollande a entretenu une relation avec Frédéric de Saint-Sernin – qui fut secrétaire d’État dans le gouvernement Raffarin. Diable.

Aurélie Filippetti, Nelly Alard : destins croisés autour de l'adultère



Selon le Journal du dimanche, Aurélie Filippetti « raconte une rencontre amoureuse au cœur du pouvoir entre 2007 et 2017 ».



Pour le moment, aucune maison d’édition n’est annoncée, pas plus qu’une date de parution... Avis...



via JDD