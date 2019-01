Aurélie Valognes : les affres de la retraite – et ceux qui vous la pourrissent

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Ah, la retraite ! On l’attend toute sa vie, on en rêve, et, quand elle est enfin là, c’est le pied ! Ce n’est pas Brigitte, retraitée depuis un an, qui dira le contraire. Épanouie comme jamais et pleine d’énergie, elle profite à fond de cette nouvelle liberté bien méritée, multipliant les activités et les projets personnels.Pour elle, ce n’est que du bonheur. Jusqu’au drame : la retraite de son mari ! Car pour Bernard, bourreau de travail poussé vers la sortie à 66 ans, c’est une autre paire de manches.La retraite, ça ne passe pas. Désœuvré pour la première fois de son existence, tour à tour déprimé, puis hyperactif insatiable, Bernard vient perturber son épouse, qui coulait des jours heureux et bien remplis.Et comme un malheur n’arrive jamais seul, ajoutez à cela des voisins insupportables et une famille très envahissante : la retraite ne serait donc pas un long fleuve tranquille ?Mais si, avec le soutien de tous les siens, il retrouvait son âme d’enfant comme son petit-fils Paul et rêvait d’un monde meilleur ?Car il n’est jamais trop tard pour revenir à l’essentiel et prendre le temps d’être heureux.Aurélie Valognes – La cerise sur le gâteau – Mazarine – 9782863744819 – 17,90 €