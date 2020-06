Aurélie Vigne-Belingard rejoint l'équipe de Edinovo - Asfored

Diplômée d'un mastère spécialisé Management de l'édition à l'ESCP Europe en partenariat avec l'Asfored, et forte de son expérience dans le secteur de l'édition comme dans l'ingénierie pédagogique, elle est en charge de la formation et du digital learning.Elle a notamment travaillé pour le groupe Fleurus et Milan Presse, elle s'est spécialisée en ingénierie pédagogique au WebPédagogique. Edinovo est le pôle formation continue de l’Asfored, dédié aux métiers de l’édition et créé à l’initiative du Syndicat national de l’Édition, et l’INFL, Institut National de Formation de la Librairie, proche du Syndicat de la librairie française