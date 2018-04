Australie, faire renaître les bibliothèques de leurs cendres

Avec plus de 140 livres et 60 prix littéraires à son actif, Jaqueline « Jackie » French est une véritable légende australienne. Le Sydney Moning Herald annonçait aujourd’hui que l’auteur ferait don ce samedi de 200 livres pour renflouer les étagères des victimes du feu de brousse qui a touché la ville de Tathra.Son initiative a su convaincre d’autres auteurs de Canberra, capitale du pays, et la communauté australienne en général, qui se sont engagés à sa suite, et ont eux aussi fait don de leurs livres lors de la tournée Love for Tathra organisé par Melissa Pouliot, auteure de polar de la région.« Tathra a perdu environ 70 maisons, si on part du principe que chaque maison possédait 100 livres — et j’en ai beaucoup plus que ça — cela fait environ 7 000 livres de perdus pour notre petite communauté », a déclaré Melissa. Les livres récoltés seront distribués à l’Hôtel East, ce samedi.Seuls des exemplaires neufs devraient être proposés d’après Melissa. « Les auteurs ont été incroyablement généreux : l’un des premiers cartons à être arrivé contenait 50 livres pour enfants destinés à l’école, heureusement relativement indemne, même si nous savons tous à quel point nous avons frôlé le pire. »