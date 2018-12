Auteur d'un best-seller, un astrophysicien est accusé d'agression sexuelle

Auteur d’une Petite excursion dans le cosmos (L’Observatoire, traduit par René Cuillerier) Neil deGrasse Tyson, astrophysicien, fait l’objet d’accusation pour comportement sexuel déplacé. La Fox et National Geographic ont demandé l’ouverture d’une enquête, après que deux nouvelles femmes se sont dévoilées.









La Dr. Katelyn N. Allers, professeure agrégée de physique et d’astronomie à la Bucknell University affirme en effet qu’à l’occasion d’une soirée organisée par l’American Astronomical Society en 2009, l’astrophysicien s’était montré particulièrement insistant.Un événement dont elle avait fait part à une collègue par la suite.L’autre accusation vient d’une certaine Ashley Watson, qui fut l’assistante de production de Tyson, début 2018. Elle affirme avoir été contrainte de quitter son emploi quelques mois après avoir pris le job, en raison du harcèlement sexuel constant. Tyson l’aurait invitée chez lui, enlevé sa chemise et cherché à coucher avec elle.Elle fait également état de commentaires misogynes et déplacés à plusieurs reprises durant leur collaboration. Elle avait d’ailleurs rapporté ce comportement à un supérieur.Tyson se retrouve de nouveau avec les projecteurs vilainement braqués sur lui : voilà huit ans, Tchiya Amet, une musicienne ayant étudié l’astronomie dans un programme proposée par l’université du Texas, avait publiquement accusé Tyson de l’avoir droguée et violée.Traumatisée, elle aurait mis un terme à son projet de devenir la première astronaute noire – et aujourd’hui encore, suivrait une thérapie.Pour l’instant, et face à ces nouvelles accusations, Tyson assure qu’il collabore pleinement à l’enquête. Il avait par le passé réfuté toutes les accusations, et de nouveau, face à ces nouvelles révélations, adopte la même défense.via Patheos