Auteurs : après les bonnes intentions, des mesures sans hauteur

- la réparation effective des préjudices graves causés aux artistes-auteurs de l'AGESSA depuis 40 ans, préjudices dont la responsabilité incombe exclusivement à l'organisme collecteur et à ses tutelles, et en aucun cas à celles et ceux qui en sont les victimes.

- un rendez-vous des organisations professionnelles avec le nouveau Conseiller du cabinet du ministère de la Culture dédié à la mise en œuvre du rapport.

- la prise en compte des remarques du "comité de suivi" concernant le portail URSSAF artistes-auteurs

- une protection sociale des artistes-auteurs unifiée et entièrement rattachée au régime général dans l'esprit de la loi de 1975,

- une clarification de la représentation professionnelle des artistes-auteurs conforme au code du travail,

- un financement pérenne des syndicats d'artistes-auteurs qui garantisse leur indépendance et les moyens d'assurer pleinement leur mission au service des artistes-auteurs,

- l'organisation rapide d'élections professionnelles,

- la mise en place d'un conseil d'administration qui pilote véritablement la protection sociale des artistes-auteurs,

- la création du Conseil des artistes-auteurs,

- la recomposition du Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) afin d'intégrer les syndicats des artistes-auteurs.