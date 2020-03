Auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires : le CNL s'adapte à la crise

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Dans son ensemble, le CNL fait au mieux : la date limite des dépôts de dossiers pour les aides aux bibliothèques, les bourses de résidence, les librairies ou les revues est globalement reportée. Et les ouvrages demandés peuvent désormais être expédiés en version numérique.Côté manifestation, l’appui n’est pas en reste : depuis le 16 mars, le CA a maintenu les subventions aux festivals annulés. Cependant, « les organisateurs de ces manifestations littéraires ainsi soutenus de façon exceptionnelle par le CNL [sont] incités à prendre en compte, dans toute la mesure de leurs possibilités, le dédommagement des auteurs invités dans leur programmation ».Et plus globalement, indique le Centre, « la validité de toutes les subventions attribuées par le CNL dont la date de déchéance tombe entre le 15 mars et le 1er septembre 2020 est automatiquement prorogée d’un an, y compris pour les subventions ayant déjà été prorogées ».Les mesures détaillées sont appliquées, de manière dérogatoire et rétroactive à compter du 16 mars 2020, pour la durée de la crise et, à ce stade, jusqu’au 1er juillet 2020. L’ensemble des informations est détaillé dans le document suivant (téléchargeable) :