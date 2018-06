Auteurs et bibliothécaires : accueillir, rencontrer, échanger

Attentive au contexte national sur l'évolution du statut des auteurs, des pratiques de leur métier et des problématiques liées à l'interprofession au sein de la filière livre, l'ALCA, agence livre, cinéma et audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine, organise, jeudi 14 juin, à la médiathèque intercommunale de La Réole (Gironde), une journée interprofessionnelle autour des rencontres d'auteurs en bibliothèque.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Cette journée est à destination des bibliothécaires qui souhaitent améliorer les conditions d’accueil des auteurs et l’organisation de leur venue (aspects administratifs, juridiques et rémunérations), apprivoiser la préparation d’une modération et valoriser le travail à mener en commun. La journée s’adresse également aux auteurs qui pourront ainsi partager leurs expériences et découvrir, par effet miroir, les contraintes des organisateurs et les nombreuses possibilités de mise en perspective de leur travail.

Les rencontres ont lieu à la médiathèque intercommunale de La Réole (1 bis, esplanade Charles-de-Gaulle 33190 La Réole) et seront suivies d'un apéritif musical à La Petite populaire, le Café Associatif de La Réole (33, rue Armand Caduc).

9h45 : Accueil et café

10h15 : Ouverture de la matinée

Tables rondes animées par la journaliste littéraire Danielle Maurel

10h30 -12h15 : Réussir l’accueil d’un auteur avec Samantha Bailly, présidente de La Charte des auteurs et des Illustrateurs ; Vincent Lafaille, bibliothécaire à Bègles et Chantal Limerat, libraire à La Folie en tête, à La Réole.

12h15 - 12h30 : Débat

14h15 - 15h30 : Dans la peau d’un modérateur : l’interview en questions avec Joëlle Daniès-Caillaud, directrice de la bibliothèque de Blanquefort ; Fatiha Habaiel, responsable du réseau de lecture publique du réolais en Sud-Gironde ; Marie-Laure Picot, directrice de Permanences de la littérature.

15h45 - 16h45 : Le point de vue des auteurs : qu’est-ce qu’une belle rencontre ?

Avec Jean-Daniel Baltassat, romancier ; Nathalie Bernard, auteure de littérature jeunesse, en résidence au Chalet Mauriac, Patrice Luchet, poète et Jean-Denis Pendanx, auteur de bandes dessinées.

17h00 - 17h30 : La méta-interview – Un auteur interviewé sur les interviews d’auteurs.

18h : Apéro musical : la fête swing des auteurs et des bibliothécaires.