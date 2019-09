Auteurs et illustrateurs jeunesse ont une nouvelle directrice, Juliette Panossian

Juliette Panossian

La Charte a accueilli sa nouvelle directrice Juliette Panossian lundi 4 septembre dernier. Elle rejoint l’équipe déjà en place afin d’y apporter son expertise et son dynamisme.Après avoir exercé en tant que cheffe de projets vie littéraire puis d'Éducation artistique et Culturelle au Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, elle prend la suite de Gaëlle Le Berre, partie vers de nouvelles aventures.L'expertise des politiques publiques et la connaissance des différents secteurs et acteurs de la chaîne du livre de Juliette Panossian sont de véritables atouts pour notre association.Epaulée par le président Guillaume Nail, ce tandem continuera à faire entendre la voix de la Charte auprès des institutions publiques avec, toujours, le même objectif : défendre les droits des auteur·rices et illustrateur·rices jeunesse.