Auteurs et malheurs : ce maillon si spécifique de la chaîne du livre

Signer oui, mais en toute conscience

Les auteurs, pourtant à l’origine de la chaîne du livre, en sont à la fois le plus essentiel et le plus fragile des maillons. Derniers à bénéficier de la remontée des recettes, ils sont exposés à tous les problèmes susceptibles de surgir en aval (faillites, absences de redditions de comptes, comptabilités aléatoires, non-respect des conditions contractuelles, ventes de leurs œuvres en dehors des circuits traditionnels, etc.). À quoi il faut ajouter un statut social et fiscal particulier, aux spécificités souvent mal comprises par les pouvoirs publics eux-mêmes.J’ai côtoyé des centaines d’auteurs, français et étrangers, débutants, confirmés, de best-sellers ou peinant à vendre plus de cent exemplaires. Tous différents, tous avec leurs propres soucis et rapports à l’écriture, et tous confrontés à une industrie tendant à standardiser et catégoriser leur production, leurs œuvres.Jamais je n’ai rencontré d’auteur obligé de signer un contrat d’édition, pistolet sur la tempe. Et je continue de penser que la signature d’un auteur, au bas d’un contrat d’édition, l’engage tout autant que sa signature en haut de la couverture d’un livre. Après tout, il s’agit bien de céder, le plus souvent, tous les droits d’exploitation de son œuvre, pour tous les territoires, et ce jusqu’à 70 ans après sa mort, n’est-ce pas ?C’est pourquoi je veux croire qu’un auteur, lorsqu’il signe, le fait avec autant de conscience et d’application que lorsqu’il écrit son œuvre. Surtout aujourd’hui, avec les nombreuses associations de défense des auteurs, les forums, et tous les moyens d’information et d’échanges qu’Internet met à notre disposition.Le premier défenseur d’une œuvre, c’est son auteur. Un agent ne peut souvent guère plus, pour défendre l’œuvre soumise à son attention, que ce que lui autorise l’auteur de ladite œuvre.Personne ne m’a demandé d’être auteur, et je n’ai demandé à personne la permission de l’être. Je le suis — c’est mon choix — et je ne demande à personne d’en supporter les conséquences (bon, dans les faits, je les fais quand même supporter à ma famille, à mes proches, et à mes éditeurs…).Aujourd’hui, je ne pense toujours pas être un « auteur professionnel », et je ne pense pas le devenir un jour. Nombre de mes camarades, à l’œuvre autrement plus conséquente que la mienne, se définissent comme tels. Certainement ont-ils perçu quelque vérité que je peine à percevoir. Mais à chacun son rapport à l’écriture — cela, au moins, nul ne peut le retirer aux auteurs.En ce qui me concerne, mon rapport à l’écriture est trop compliqué pour que j’en fasse mon gagne-pain. En outre, je ne suis pas d’avis qu’il appartienne aux éditeurs d’assurer les fins de mois des auteurs qu’ils publient. Des éditeurs, j’attends qu’ils exploitent au mieux les droits des œuvres dont ils ont fait l’acquisition, et qu’ils offrent à leurs auteurs des conditions de travail satisfaisantes, qu’ils s’attacheront à respecter.En tant qu’agent, en tout cas, c’est ce à quoi je m’emploie pour les auteurs que je représente. Un auteur acceptera toujours, je crois, d’être rémunéré en fonction de ses ventes, jamais d’avoir à subir des conditions d’exploitation léonines.Aujourd’hui, en France, le marché du livre est en décroissance et saturé par la surproduction : 76 000 nouveautés en 2017, voire 81 000 en comptant les ouvrages autopubliés (source, Le Monde). Beaucoup d’auteurs (et d’éditeurs) mettent en avant cet argument pour expliquer la baisse des ventes moyennes, dont ils se plaignent.Mais au fond, si surproduction il y a, n’en sommes-nous pas tous responsables, auteurs comme éditeurs ? Et si vraiment diminuer la production permettait de gagner plus, alors pourquoi ne pas publier moins ? Une partie de la solution ne se trouve-t-elle entre les mains de chaque auteur ? Auquel cas, pourquoi ne pas signer moins de contrats ? Pourquoi multiplier les contrats à 3000 € ou 1500 €, s’épuiser à produire six ou plus titres par an et accumuler les retards ?Je pose la question, mais je connais fort bien la réponse : « Parce que sans cela on ne mange pas. » Je connais cette réponse, oui, et je ne peux dire que ceci — sur quoi mon mentor en édition m’avait déjà alerté il y a plus de vingt ans : « Les meilleurs auteurs (ce qui ne veut pas dire ceux qui vendent le plus) sont obligés de multiplier les petits contrats pour assurer leurs fins de mois, et par là même s’abîment la plume. » (Je cite de mémoire.) Ou, comme je le dis : « Il faut avoir du talent pour le gâcher. »En tant qu’agent, il m’est parfois arrivé de recommander à un auteur de ne pas signer tel contrat, ou de ne pas envoyer aux éditeurs telle de ses œuvres, car il me semblait que cela lui serait préjudiciable. Quand les ventes sont en décroissance, et que la majorité des œuvres publiées n’est jamais réimprimée, je pense qu’un auteur a tout intérêt à privilégier la qualité. Paradoxalement, c’est plus facile à faire, si j’ose dire, dans un contexte de faible à-valoir. Quitte à être mal payé, autant se concentrer sur ce qui est le plus important pour nous — notre œuvre —, et n’écrire que les livres que l’on aurait écrits « de toute façon » (argent ou pas).C’est là, je pense, que les agents ont un rôle extrêmement important à jouer : ils envoient aux éditeurs des centaines de manuscrits par an, reçoivent des centaines de refus, et des dizaines d’offres. Cette expérience leur permet d’apprécier au mieux ce qui est susceptible d’être accepté ou refusé, et à quelles conditions. Écoutez-les. Faites-leur confiance, non pas seulement pour vous trouver un éditeur et négocier votre contrat, mais aussi pour vous accompagner dans votre vie d’auteur.