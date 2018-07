Auteurs et poètes de la Montagne Limousine à la défense des exilés

Le site Mediapart publiait hier la tribune des « habitants et amis de la Montagne Limousine » qui compte 130 signataires, dont des figures littéraires de la région. On y retrouve les auteurs Laurent Bourdelas et Pierre Bergounioux, l’essayiste et paysagiste Gilles Clément ou encore la poétesse Marie-Noëlle Agniau. Ensemble, ils s’affirment prêts à s’interposer en cas d’expulsion des sans-papiers recueillis à la Montagne Limousine.Ils font ainsi part aux préfets de la Creuse, de la Corrèze et de la Haute-Vienne, qu’en accord avec la tribune pour le droit d’asile, ils défendent les migrants et les exilés, invitant « tout le monde » à faire de même. Ils y réaffirment, comme son titre l’indique, qu’« il n’y aura pas d’expulsion sur la Montagne Limousine ». Cette démarche fait suite à la mobilisation des habitants de Faux-la-Montagne dans la Creuse.Ils sont quatre à avoir trouvé refuge depuis près de 8 mois à Faux-la-Montagne, et sont depuis soutenus par les villageois de la Creuse, de Corrèze et de Haute-Vienne, suite au refus de la préfète de la Creuse de laisser Nordeen solliciter l’asile politique en France malgré l’insistance des habitants. Pour y remédier, le 23 juillet, Nordeen se rend au tribunal administratif de Limoges afin que son droit de déposer une demande d’asile soit reconnu.Nul besoin d’audience ce jour-là puisqu’à quelques heures de cette dernière, la préfecture de la Creuse jusqu’alors réfractaire revient sur sa décision, levant le « placement en fuite » empêchant toute démarche de régularisation. Une victoire donc pour Nordeen et ses partisans, mais reste à trouver une solution pour tous les autres réfugiés.