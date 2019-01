Auteurs : la prime d’activité vous concerne, sollicitez la CAF

Ken Hawkins, CC BY 2.0

Destinée aux revenus modestes, la prime d’activité concerne en effet bel et bien les auteurs. Et la Ligue des auteurs professionnels déplore le manque d’informations, tant des pouvoirs publics que des organismes de sécurité sociale. Car la prime peut en effet leur être versée, bien que « les conditions d’attributions ne le précisent pas, et le régime flou des artistes-auteurs (BNC ou traitements et salaires) n’aide en rien à y voir plus clair ».Pour autant, le ministère de la Culture a apporté des réponses qui vont dans le bon sens pour les auteurs. La difficulté, pour ces derniers, vient notamment de la nécessité d’effectuer des déclarations trimestrielles de revenus. Et de présenter les documents qui sauront convaincre la CAF, alors même qu’ils entreraient dans la catégorie des personnes éligibles.Il est possible de faire une simulation depuis cette adresse et de compléter les formulaires directement auprès de la Caisse d’Allocations Familiales la plus proche. « S’ils se voient refuser la prime d’activité malgré un revenu annuel compatible, la Ligue demande aux auteurs de faire remonter leurs témoignages. » Et ce, en vue de dénoncer cette discrimination auprès des pouvoirs publics.Si les problèmes se multiplient, alors la Ligue se propose d’interpeller les ministères de la Culture et des Solidarités, pour qu’ils prennent les mesures nécessaires. En tant que travailleurs, les artistes auteurs doivent pouvoir bénéficier au même titre que les autres contribuables de cette aide.C’est dans ce même mouvement que, la semaine passée, la Ligue avait demandé aux maisons d’édition, ainsi qu’au Syndicat national de l’édition, de basculer vers une reddition trimestrielle des droits d’auteurs.