Auteurs, musée BD et bibliothèque : la Suisse défend la création et son histoire

Pont du Mont-Blanc, à Genève (photo d'illustration, Xavier, CC BY)

Soucieux de coordonner « des actions, pas des théories », le ministre frappe fort dans son projet, « Pour une politique culturelle cohérente à Genève ». Cette initiative n° 167 avait été adoptée le 19 mai dernier avec 83 % de votes favorables. L’idée est « d’instaurer dans la constitution genevoise les conditions d’une nouvelle gouvernance pour la culture, fondée sur une collaboration active entre les communes, les villes et le canton ».La Tribune de Genève en détaille les axes dans un entretien, et souligne que la politique du livre, mission dont le Canton a l’exclusivité depuis janvier 2017, compte parmi les fortes orientations.Au cœur du projet, les discussions autour de la Bibliothèque nationale de Genève. L’intention est d’aboutir à la création d’une fondation de droit public, explique Thierry Apothéloz. « Le Canton est dépositaire des Archives d’État, la BGE est chargée du plus vieux dépôt légal d’Europe, ça ferait sens de rapprocher ces institutions. »Par la suite, pour rendre plus manifeste le 9e Art dans la ville et promouvoir le patrimoine, est envisagé de monter un musée de la bande dessinée. Et de rappeler que Genève est « le berceau mondial de la bande dessinée ». Le fait que beaucoup l’ignorent encore justifie en soit cette création, surtout qu’en Suisse romande, aucun établissement de ce type n’existe.« J’en appelle à la cohérence : la BGE détient les archives personnelles de Rodolphe Töpffer et la première volée de l’école supérieure de bande dessinée et d’illustration vient d’achever son cursus. Un centre dédié au neuvième art favorisera le rayonnement culturel du canton et aura un impact certain pour le tourisme. »L’autre volet concerne cette fois les créateurs, dont le temps de travail n’est pas suffisamment pris en compte, estime le Conseiller fédéral, avec la volonté de faire changer cet état de fait.« Je veux aussi avancer sur la question de la rémunération des artistes. Les pouvoirs publics doivent prendre prioritairement en compte les demandes d’organes culturels dont il est démontré qu’ils rétribuent convenablement les artistes et s’acquittent de leurs cotisations sociales », ajoute-t-il.Avec en trame de fond, une perspective sociale : celle d’instituer l’accès à une caisse de pension, ou 2e pilier, qui agit comme une prévoyance professionnelle, en complément de l’assurance sociale (1er pilier). Pour le ministre, « il est nécessaire d’instituer la LPP pour ceux qui n’en ont pas et la stabiliser pour ceux qui en bénéficient déjà ».Pour autant, les Suisses pourront formuler leurs observations jusqu’au 30 septembre, et l’avant-projet sera alors nourri des commentaires, avant d’être présenté au Conseil d’État, puis au parlement pour son adoption. Inscrire la culture dans la constitution, cela autorise un peu de patience.