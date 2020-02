Auteurs professionnels : crise de fake news à la SGDL

Doc, CC BY 2.0





Mais... cette tribune n’a aucun sens (le parallèle avec la ligue du Lol ), en plus d’être mensongère : la ligue défend tous les auteurs et autrices et le rapport Racine fait un état des lieux puissants de leurs situations. La SGDL cautionne-t-elle les propos de son président ? — Florence Hinckel (@florencehinckel) February 27, 2020

et ça ne m'empêche pas d'appartenir à la Ligue et de m'y sentir parfaitement représentée. Cela ne m'empêche pas non plus de m'associer à la demande d'une meilleure protection sociale pour ceux qui, contrairement à moi, n'en disposent pas de par leur deuxième métier. — Camille Brissot (@CamilleBrissot) February 27, 2020



Ce qui ressort de cet article, c’est surtout que "L’écrivain Mathieu Simonet" s’échine à justifier sa légitimité. Pour la Ligue, il ne s’agit pas d’ego, mais de la survie d’une profession qui ne dispose pas d’un statut par ailleurs. — Gabriel Katz (@Gabrikatz) February 27, 2020

« Qu’est qu’un professionnel ? Fiscalement, la jurisprudence administrative a défini deux critères : l’activité doit être exercée à titre habituel et constant, et elle doit l’être dans un but lucratif. C’est évidemment le cas de beaucoup de créateurs et créatrices, et on ne peut à la fois les traiter comme tels fiscalement et ne pas leur reconnaître socialement un véritable statut professionnel et les droits particuliers qui vont avec. »

« Pourtant, aujourd’hui, avec la disparition de la notion d’assujetti/affilié, c’est toute possibilité d’offrir un accompagnement particulier aux artistes-auteurs qui n’ont que leurs activités créatives pour vivre qui a disparu, ce qui est extrêmement problématique. L’entrée dans le régime au 1er euro a anéanti toute identité professionnelle du régime. Ce principe de recouvrement généralisé des cotisations rend très floues aujourd’hui les démarches à accomplir pour entrer dans le régime artistes-auteurs, accentuant encore davantage la confusion. Dans les faits, le principe “d’affiliation” existe toujours, mais de façon voilée, puisque les seuils de revenus demeurent pour l’accès aux prestations sociales autres que les soins. »

Si j'ai bien compris, c'est l'inverse: l'idée est de donner aux plus vulnérables qui consacrent leur vie à la création une protection sociale qu'ils n'ont pas. Aujourd'hui, seuls ceux qui dépassent un seuil financier ont cette protection. — Olivier GAY (@0liviergay) February 27, 2020

Le revenu d’artiste-auteur, s’il reste suffisant pour prouver qu’on est professionnel, ne peut pas rester la seule manière de le démontrer. Le droit d’auteur étant une rémunération dissociée d’un revenu immédiat et n’étant pas proportionnel au temps de travail, cela nécessite de trouver d’autres critères en phase avec cette rémunération particulière. Poser des critères multiples, souples, évolutifs et en phase avec la réalité des métiers, c’est également pouvoir enfin donner une définition de l’auteur professionnel. Un tel mécanisme a l’atout d’être évolutif et de pouvoir s’adapter aux changements rapides des métiers créatifs. Cette une grande amélioration qui est proposée : cela ne change rien pour les artistes-auteurs qui ont déjà accès au régime, mais cela permet à ceux qui, aujourd’hui, ne rentrent pas dans les cases alors qu’ils dédient pourtant leur vie à la création d’avoir enfin accès à la protection sociale.

Il est indispensable que les auteurs soient mieux protégés dans leurs contrats d’édition : nos partenaires et amis éditeurs doivent aujourd’hui faire un pas vers nous, de manière plus rapide et plus importante qu’ils ne l’ont fait jusqu’ici. De même, nous devons échanger avec eux, par écrit et par oral, selon un calendrier raisonnable, sur d’autres sujets, par exemple sur la récupération des droits qu’ils n’exploitent pas. Ces négociations doivent être portées de manière collective, c’est-à-dire au sein du Conseil permanent des écrivains qui regroupe plus d’une quinzaine d’organisations d’auteurs.