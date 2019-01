Autoédition : une solution pour plus de diversité dans les livres ?

Coédition proposée par l’Alliance internationale des éditeurs indépendants et Double ponctuation, la revue Bibliodiversity s’attache à explorer les mutations du livre et de l’édition. Étienne Galliand, fondateur de l’Alliance et directeur de la publication, souligne que le passage au payant en vente directe vise à mieux équilibrer les comptes. Mais en soi, le montant de la vente représente plus une participation aux frais.Dans ce numéro, c’est donc l’autoédition qui est au cœur des enjeux. Car s’éditer soi-même est de moins en moins perçu comme un geste égocentré, narcissique – voir revanchard. Contourner la fonction sélective d’un tiers (l’éditeur) au profit d’une relation directe au lecteur potentiel – que cela soit par choix ou par obligation, lorsque l’on a été rejeté par ceux « de la place » – semble au contraire en parfaite adéquation avec l’air du temps, qui prône l’horizontalité des rapports, l’absence d’intermédiaire et la relation directe du producteur au consommateur, les circuits courts, la méfiance des experts, des élites et de la comitologie.Si l’auto-édition est décomplexée, elle est surtout dynamique sous format numérique, où les barrières à l’entrée sont aujourd’hui négligeables. Pour autant, l’auto-édition est-elle vecteur de bibliodiversité ?La notion « d’indépendance » est elle aussi questionnée par cette évolution de la production. En effet, on parle très couramment aux États-Unis d’auteurs ou d’ebooks « indies », cette figure de l’auteur indépendant étant elle aussi maintenant assimilée et revendiquée dans le contexte hexagonal. Mais de quelle indépendance s’agit-il ?On retrouvera au sommaire :Par Sylvie Bosser, université Paris 8Mise en perspective historique d’une pratique éditoriale multiformePar Olivier Bessard-Banquy, université Bordeaux-MontaigneMotivations, identités, pratiques et attentesPar Stéphanie Parmentier, université Bordeaux-MontaigneUne voie d’entrée spécifique au sein du champ éditorialPar Kevin Le Bruchec, université Paris 13Le mentorat littéraire, un processus favorisant l’auto-édition ?Par Marie Caffari et Johanne Mohs, Haute école des arts de BerneRadiographie de l’autopublication en Amérique latine et au-delàPar Daniel Benchimol, pour le CERLALCConditions, enjeux et significations sociales d’une pratique culturelle en expansionPar Kaoutar Harchi, Centre de recherche sur les liens sociauxHistoire d’un dilemme sur fond d’audaceTémoignage d’Azadeh Parsapour, éditriceUn entretien avec Henri MojonConduit par Sylvie Bosser, université Paris 8Prix de vente (version papier) : 10 euros ; 15 dollars canadiens ; 10 francs suisses ; 6 000 francs CFA.Prix de vente (version numérique) : 5 euros ; 8 dollars canadiens ; 5 francs suisses ; 3 000 francs CFA.A commander à cette adresse